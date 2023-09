Borussia Dortmund: Mislintat-Rückkehr zum BVB? Plötzlich ist die Chance da!

Mit einem Paukenschlag endete die Zeit von Sven Mislintat bei Ajax Amsterdam nach nur vier Monaten. Das Aus in den Niederländen lässt bei Borussia Dortmund direkt zahlreiche Fan-Hälse lang werden.

Schon länger träumen viele BVB-Fans von einer Rückkehr der einst gefeierten Scouting-Legende. Nun wäre die Chance da. Doch ist ein Comeback zu Borussia Dortmund überhaupt möglich? Und sinnvoll?

Borussia Dortmund: Mislintat-Comeback möglich?

In Dortmund galt er als das Diamanten-Auge schlechthin. Shjinji Kagawa, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Mats Hummels, Jadon Sancho, Jakub Blaszczykowski, Raphael Guerreiro, Christian Pulisic… nur ein Auszug aus einer ellenlangen Liste von Stars, die Sven Mislintat entdeckt hatte und die beim BVB den großen Durchbruch schafften. Unbestritten hatte der Chef-Scout einen großen Anteil am Wiederaufstieg der Borussia zur zweiten Macht in Deutschland.

+++ Borussia Dortmund: Heimlich-Einsatz – Duranville feiert Comeback und niemand hat’s gemerkt +++

Ende 2017 folgte der Bruch. Der damalige Trainer Thomas Tuchel hatte sich mit Mislintat zerstritten, am Ende nahm der Chefscout seinen Hut. Auch danach gelangen dem BVB große Juwel-Coups – doch die sagenhafte Trefferquote des „Trüffelschweins“ bleibt unerreicht. Der gebürtige Dortmunder ging zum FC Arsenal, brachte dem BVB eine Millionen-Ablöse ein – für einen Scout ein absolutes Novum. Dann wurde er Sportdirektor beim VfB Stuttgart und war schließlich bei Ajax Amsterdam.

„Kehl und Mislintat wäre der Hammer!“

Schon, als ein Nachfolger für Manager Michael Zorc gesucht wurde, gab es heiße Gerüchte um eine BVB-Rückkehr. Kürzlich gestand Sven Mislintat, dass es auch für ihn „eine ernste Überlegung“ gewesen sei. Nun bietet sich die große Chance auf ein Comeback. Sicher nicht als Sportdirektor, denn dort sitzt Sebastian Kehl fest im Sattel. Doch seit Terzic wieder Trainer ist, ist der Posten des Technischen Direktors unbesetzt.

Viele Fans von Borussia Dortmund laufen sofort heiß, fordern Mislintat zurück zu Borussia Dortmund:

„Mislintat ist wieder frei!“

„Der BVB wäre gut beraten, einen der besten Scouts der Vereinsgeschichte wieder zurück zu holen!“

„Holt Mislintat, bitte! Kehl und Mislintat wäre der Hammer!“

„Mit Mislintat hat man vielleicht keinen kurzfristigen Erfolg, aber die Talente entwickeln sich oft zu Top-Spielern und bringen den Vereinen viel Kohle und dann auch Erfolg.“

Der Deal wäre ein Paukenschlag – doch ist er wirklich denkbar? Zur Wahrheit gehört auch: Nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch später in Stuttgart und nun bei Ajax endeten die Engagements unschön. Es besteht die Gefahr, sich mit einer Rückkehr womöglich neuen Ärger ins Haus zu holen.

Top-News:

Gleichzeitig könnte das Comeback eine große Chance sein. Könnte Sven Mislintat in Dortmund an alte Zeiten anknüpfen, wäre er für den BVB ein riesiger Gewinn.