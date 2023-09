Borussia Dortmund: Heimlich-Einsatz – Duranville feiert Comeback und niemand hat’s gemerkt

Auf diesen Moment wartet Borussia Dortmund seit dem 34. Spieltag der vergangenen Saison. Mitten im Meisterdrama feierte Julien Duranville sein Debüt, zeigte gleich starke Ansätze. Das Juwel schien endlich auf dem Weg Richtung Profi-Mannschaft.

Dann jedoch der nächste Rückschlag. Wieder verletzt, wieder Pause. Borussia Dortmund baut Duranville langsam auf. Erstmals stand er nun bei einem Pflichtspiel wieder auf dem Platz – allerdings nicht bei den Profis!

Borussia Dortmund: Langsames Aufbauen

Stattdessen will der BVB sein Juwel über die Jugendmannschaften wieder an den Spielbetrieb gewöhnen. Am Sonntag feierte er daher bei der U19 sein Saisondebüt. Fernab der großen Scheinwerfer und Fanmassen durfte er gegen Borussia Mönchengladbach ran.

++ Youssoufa Moukoko: Von der Bank ins Rampenlicht? Angebot könnte zu verlockend sein, um abzulehnen ++

Dabei zeigte er auch gleich wieder, was in ihm steckt. Duranville bereitete beim 3:0-Erfolg einen Treffer vor. Zur Halbzeit nahm ihn Trainer Mike Tullenberg dann vom Platz. Nach der langen Verletzungspause hat er mehr noch nicht im Tank.

Zwei schwere Verletzungen

Bereits zwei schwere Verletzungen hat der 17-Jährige hinter sich. Im Wissen um eine Muskelverletzung hatte Borussia Dortmund ihn im Winter dennoch verpflichtet. Dass er beinahe die ganze Rückrunde ausfiel, war abzusehen.

In der Sommervorbereitung zog er sich dann erneut einen Muskelfaserriss zu. Wieder war eine lange Pause vonnöten, ehe Duranville fit wurde. Nach einigen Trainings mit den Profis könnte er jetzt bald auch in der Bundesliga wieder auf dem Feld stehen.

Borussia Dortmund: Flügelbesetzung plötzlich Luxus

Damit hätte der BVB endlich alle Flügelspieler beisammen – und urplötzlich ein Luxusproblem geschaffen. Denn neben Donyell Malen deutete am Wochenende vor allem Jamie Bynoe-Gittens sein Können an.

Noch mehr News bekommst du hier:

Mit Duranville und einem Karim Adeyemi, der hoffentlich bald aus seiner Krise herausfinden, hätte Borussia Dortmund eine erstklassige Besetzung.