Borussia Dortmund: Bittere Terzic-Absage – Juwel muss warten

Die Fans von Borussia Dortmund hatten gehofft, dass Julien Duranville schon nach der Länderspielpause endlich eingreifen kann. Zu lange mussten sie auf das Mega-Talent warten. Als er dann ins Training einstieg, stiegen auch die Hoffnungen.

Jetzt die bittere Absage von BVB-Trainer Edin Terzic! Julien Duranville wird gegen den SC Freiburg am Samstag (16. September) nicht im Kader stehen – und auch bei Champions-League-Reise nach Paris fehlt der 17-Jährige.

Borussia Dortmund: Duranville-Rückkehr verzögert sich

„Julien Duranville ist zurückgekehrt ins Training, aber eher in der Teilintegration. Da ist das Ziel, dass er am Sonntag das komplette Mannschaftstraining mitmachen kann. Er ist also noch keine Option für das Spiel“, teilte Edin Terzic auf der Pressekonferenz mit.

Duranville konnte in der Länderspielpause komplett mit trainieren und spielte sogar 60 Minuten im Testspiel der U23. Ein schnelles Comeback bei den Profis ist damit aber nicht zu erwarten. Trainer Terzic dämpfte die Hoffnungen.

„Dass Julien ein herausragendes Talent ist, hat man an diesem einen kurzen Einsatz am Ende der letzten Saison gesehen. Wir haben es schon häufiger im Training gesehen“, betont Terzic, sagt aber auch: „Leider wird er immer wieder zurückgeworfen. Er ist jetzt nahezu seit einem Jahr nicht mehr regelmäßig im Trainings- und Spielbetrieben. Deshalb werden wir uns die Zeit nehmen, ihn stabil zu bekommen.“

BVB: Kein Risiko bei Duranville

Auch die Reise nach Paris zum 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase wird Duranville nicht mit antreten. Stattdessen soll der 17-Jährige im Nachwuchsleistungszentrum am Mannschaftstraining teilnehmen und im Rhythmus bleiben. „Wir werden sehr behutsam mit ihm umgehen und ihn ranführen“, so Terzic.

Borussia Dortmund will bei Duranville kein Risiko eingehen. Ein Einsatz ist wohl frühestens gegen den VfL Wolfsburg (23. September) zu erwarten.