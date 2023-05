Borussia Dortmund: Top-Klub zieht sich aus Transfer-Poker zurück – ist das die Chance für den BVB?

In diesen Tagen folgt ein Gerücht über einen möglichen Neuzugang bei Borussia Dortmund nach dem anderen. Sowohl auf der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite passiert bei Schwarz-Gelb wohl einiges.

Einer der Namen, die in den vergangenen Tagen am häufigsten mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurden, war Edson Alvarez. Die Borussen-Bosse sollen großes Interesse an dem Mexikaner zeigen. Die Chancen auf eine Verpflichtung sind nach dem Aussteigen eines Konkurrenten aus dem Transferpoker wohl gestiegen.

Borussia Dortmund: Bayern steigen aus Rennen aus

Edson Alvarez ist mit Sicherheit einer der begehrtesten Spieler des kommenden Transfersommers. Der Mexikaner ist einer der wichtigsten Spieler bei Ajax Amsterdam und besticht mit seiner Zweikampfstärke und seinen Fähigkeiten, als Mittelfeldmotor zu agieren. Zweikampfstärke. Passsicherheit, Leader-Qualitäten – das sind wohl drei der wichtigsten Eigenschaften, die ein defensiver Mittelfeldspieler mitbringen kann.

Unter anderem deswegen sind gleich mehrere europäische Topklubs hinter Alvarez hinterher. Ein Sommer-Wechsel gilt als wahrscheinlich. Neben diversen Premier League-Klubs sollen auch der FC Bayern und Borussia Dortmund stark an dem 25-Jährigen interessiert sein. Vor allem beim BVB soll Alvarez weit oben auf der Liste stehen. Sebastian Kehl und Co. halten viel von dem Ajax-Star. Die Vereinsbosse würden Alvarez gerne als Bellingham-Ersatz verpflichten.

++ Borussia Dortmund: „War froh, als ich aufgewacht bin“ – Wolf wird emotional nach Herz-OP ++

Die Chance, den Mexikaner zu verpflichten, dürfte derweil etwas gestiegen sein. Laut mehrerer Medienberichte sollen die Münchener aus dem Rennen um den Mittelfeldspieler ausgestiegen sein. Der Hauptgrund dafür sollen die Ablöseforderungen seitens des niederländischen Rekordmeisters sein. Demnach soll die Schmerzensgrenze von Ajax bei knapp 50 Millionen liegen. Zu viel für die Münchener, die ein anderes Profil für einen defensiven Mittelfeldspieler bevorzugen.

Rekordtransfer für Schwarz-Gelb?

Für Borussia Dortmund sind das natürlich gute Nachrichten. Ein Konkurrent weniger bedeutet auch, dass Ajax kein großes Wettbieten mehr veranstalten kann. Das könnte sich positiv auf die zu zahlende Ablöse auswirken. Diese ist ohnehin schon sehr hoch. Fraglich, ob der BVB so viel Geld ausgeben möchte. Genug Geld sollte nach einem möglichen Verkauf von Bellingham auf jeden Fall da sein. Bezahlen Watzke, Kehl und Co. die geforderten 45 bis 50 Millionen Euro, würden sie ihn gleichzeitig zum Rekordtransfer machen. Bisher hat diesen Status Ousmane Dembele (35 Millionen Euro) inne.

Mehr News:

Die Personalie Edson Alvarez bleibt also eine spannende. Mit einer Verpflichtung würde man seitens des BVB definitiv ein Zeichen setzen. Ob man jedoch bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben, bleibt noch abzuwarten. Zu den Bayern wird es den Mexikaner aber wohl nicht ziehen. Eine gute Nachricht für alle Borussen.