Die erste Trainingswoche ist rum, das erste Testspiel gespielt. Borussia Dortmund absolvierte den ersten Test beim Oberligisten SV Westfalia Rhynern. Anders als in den vergangenen Jahre ging für Schwarz-Gelb die Reise also in der Umgebung los.

Mit dabei war natürlich auch Marco Reus. Für den Ex-Kapitän von Borussia Dortmund war es das erste Spiel ohne Binde seit fünf Jahren. Vor allem für die Fans des BVB war das ein ungewohnter Anblick.

Borussia Dortmund: Erstes Spiel ohne Binde

Fünf Jahre lang führt Marco Reus die Mannschaft von Schwarz-Gelb auf das Feld. Nach vielen Diskussionen kündigte der Routinier in der vergangenen Woche jedoch seinen Rücktritt vom Kapitänsamt an. Er habe sich im Urlaub reichlich Gedanken gemacht und wolle diese Rolle nun an einen anderen Spieler übergeben, erklärte der gebürtige Dortmunder in seinem Statement.

Das Testspiel gegen Rhynern war also das erste Spiel seit langer Zeit, das Reus nicht mit der Binde am Arm bestritten hat. Stattdessen führt Innenverteidiger Niklas Süle das Team als Kapitän auf den Platz – ein ungewohnter Anblick.

Das brachten die Borussen-Fans in den sozialen Netzwerken auch zum Ausdruck. Schon bei der Verkündung der Startaufstellung wurden einige Fans emotional. „Reus als kein Kapitän zu sehen, macht mich echt traurig“, „Marco ohne Binde ist echt komisch“ oder „Das ist echt ungewohnt, fühlt sich fast falsch an“, hieß es vonseiten der BVB-Fans.

Reus überzeugt mit Doppelpack

Seine Leistungen scheint der Verlust der Binde jedoch nicht zu beeinträchtigen. Denn beim Testspiel in Hamm traf Reus gleich zweimal. In der 12. Minute schoss er den BVB mit einem sehenswerten Volley in Front, ehe er zehn Minuten später mit einem tollen Fernschoss auf 2:0 erhöhte. Bei beiden Treffern zeigte der Routinier, was für ein feines Füßchen er hat. Dazu legte er den dritten Treffer für Youngster Julian Rijkhoff auf.

Ohne Binde, aber mit Doppelpack und einer Vorlage. Im Testspiel fiel Reus nicht nur aufgrund seiner blondierten Haare und der fehlenden Kapitänsbinde auf – der offensive Mittelfeldspieler dirigierte wie gewohnt die Offensive und glänzte mit zwei sehenswerten Toren.