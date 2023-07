Klappt es im zweiten Anlauf? Aktuell schwirren diverse Gerüchte durchs Ruhrgebiet. Besonders eine mögliche Rückkehr von Jadon Sancho versetzt die Fans von Borussia Dortmund in Aufregung.

Jedoch gibt es auch Mutmaßungen um einen „neuen“ Sancho. Diesen hat Borussia Dortmund wie schon das Original bei Manchester City ausgemacht. Klappt der Transfer im zweiten Anlauf?

Borussia Dortmund: Nächster Juwel-Wahnsinn?

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. 2017 holte der BVB den damals weitestgehend unbekannten Jadon Sancho als 17-jährigen Grünschnabel nach Dortmund. Schon bald zeigte sich, dass Manchester City sich ein riesiges Talent durch die Lappen hatte gehen lassen.

Bei den Schwarz-Gelben wurde Sancho zum Star, begeisterte mit Dribblings, Vorlagen und Toren. Der große Lohn: Der DFB-Pokal-Sieg vier Jahre nach seiner Ankunft und wenig später der Wechsel zu Manchester United für 85 Millionen Euro. Nun soll sich das Schicksal wohl wiederholen.

BVB an City-Nachwuchs interessiert

Wie die „Daily Mail“ berichtet, sei Borussia Dortmund an Carlos Borges interessiert. Schon Anfang des Jahres gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel des Flügelspielers, der wie einst Sancho bei Manchester City spielt. Nun flammt das Interesse offenbar wieder auf.

Carlos Borges soll im Blickfeld des BVB sein. Foto: IMAGO/Shutterstock

Ein Blick auf Borges‘ Zahlen, der bisher lediglich bei der U21-Mannschaft von Portugal zum Einsatz kam, zeigt, was der BVB in ihm sieht. In 24 Spielen schoss er 21 Tore und legte elf weitere auf. Auch ansonsten erinnert er von der Spielweise an Sancho.

Borussia Dortmund: Pikante Vertragsdetails

Was den Dortmundern außerdem in die Karten spielen könnte: Borges‘ Vertrag läuft in einem Jahr aus. Da er bei den Profis noch nicht zum Einsatz kam, könnte er spätestens dann einen Wechsel forcieren.

Dementsprechend wäre das aktuelle Transferfenster die letzte Gelegenheit für die Citizens, Kohle einzunehmen. Borussia Dortmund würde wohl nicht „Nein“ sagen, sollte sich die Gelegenheit auf einen Transfer des portugiesischen Talents ergeben.