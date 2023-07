Bleibt er? Geht er? Was ist da los? Das werden sich viele Fans von Borussia Dortmund bei Thomas Meunier fragen. Denn der Belgier steht seit einigen Wochen in den Schlagzeilen beim BVB.

Der Abwehrspieler darg Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Seit einigen Tagen machen Gerüchte über eine Einigung mit einem anderen Klub die Runde. Meunier und der Vizemeister reagieren überrascht.

Borussia Dortmund: Wechsel-Wirrwarr um BVB-Profi

Er steht auf der Abgangsliste, hat bei Borussia Dortmund kaum noch Chancen auf Einsätze und steht vor einer Einigung mit einem neuen Klub. Oder etwa doch nicht? Vor einigen Tagen gab es Medienberichte über einen Wechsel von Thomas Meunier in seine Heimat. Dort soll der Nationalspieler mit dem FC Brügge eine Einigung erzielt haben.

Es wäre eine Rückkehr des Rechtsverteidigers zu seinem Ex-Verein, wo Meunier von 2011 bis 2016 unter Vertrag stand. Beide Seiten sollen sich auf einen Dreijahresvertrag mit rund vier Millionen Euro Bruttogehalt geeinigt haben. Damit stünde einem Wechsel von Meunier nicht mehr viel im Wege.

Doch am Dienstag (12. Juli) die Wende: Laut Sky-Reporter Marlon Irlbacher ist nichts dran an dem Gerücht. Demnach wisse Meunier nichts von einem Angebot aus Brügge und auch der BVB könne keine Offerte für den Belgier bestätigen.

Was passiert mit Meunier?

Der 31-Jährige trainierte ganz normal mit der Mannschaft, wird also wohl (vorerst) bleiben. Bei Borussia Dortmund hat Meunier noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Der BVB hätte also nur noch in diesem Jahr die Chance, eine Ablöse für den belgischen Nationalspieler zu kassieren. So sollen die Schwarzgelben bereit sein, ihn für drei Millionen Euro ziehen zu lassen.

Im Kader von Cheftrainer Edin Terzic hat der Verteidiger kaum noch Möglichkeiten auf Einsätze. Hinter Marius Wolf und Julian Ryerson war der Abwehrspieler zuletzt außen vor. Zudem plant Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Außenverteidiger-Position noch einen weiteren Spieler zu verpflichten. Dann wäre da auch noch seine Verletzungsanfälligkeit. Meunier, der in seinen drei Jahren lediglich 48 Bundesliga-Partien absolviert hat, fiel in der vergangenen Saison aufgrund mehrerer Verletzungen monatelang aus.