Borussia Dortmund war in der vergangenen Saison so nah an der Meisterschaft dran wie seit 2012 nicht mehr. Damals feierte der BVB den zweiten Titel in Folge – die Akteure, die Schwarz-Gelb zu diesen Erfolgen brachten, bleiben wohl für immer Klub-Ikonen.

Einer von ihnen war Jakub Blaszczykowski. Der Pole feierte neben den deutschen Meisterschaften noch einige Titel mit Borussia Dortmund mehr und war absoluter Publikumsliebling. Nun hat der Ex-Dortmunder sein Karriereende bekannt gegeben.

Borussia Dortmund: „Kuba“ beendet seine Karriere

Die Profikarriere von Jakub Blaszczykowski endet, wo sie einst begann: bei Wisla Krakau in seiner polnischen Heimat. Am Donnerstagabend (20. Juli) verkündete der 37-Jährige seine Entscheidung via Instagram.

„Jeder Weg hat ein Ende“, schrieb Blaszczykowski an seine Fans. „Vielen Dank für die tolle Unterstützung, die ich bei jedem Schritt erhalten habe. Es ist mir nicht leicht gefallen, jetzt aufzuhören. Aber es hat sich gelohnt, für euch zu spielen und Opfer zu bringen“, erklärte der Pole.

Er kam 2007 zum BVB und wurde rasch zum Publikumsliebling. Er beackerte die rechte Bahn und gab immer alles für Schwarz-Gelb. 2011 und 2012 war er fester Bestandteil der Dortmunder Meister-Mannschaft, 2012 gewann er außerdem den DFB-Pokal. Nur die Krönung Champions-League-Titel blieb ihm im Endspiel gegen den FC Bayern 2013 versagt.

Schwere Zeit in Polen

Im Februar 2019 kehrte „Kuba“ mit 34 Jahren zu Wisla Krakau zurück. Zuletzt erlebte der ehemalige Nationalspieler sportlich aber keine leichte Zeit. Im September 2021 zog er sich erneut einen Kreuzbandriss zu, während sein Klub 2022 erstmals seit 1996 in die zweite Liga abstieg. Zwar kämpfte sich Blaszczykowski am Ende der vergangenen Saison noch einmal auf den Platz zurück, doch nun hört er auf.

Nach Klubangaben von Wisla Krakau soll er am 5. August im Rahmen des Heimspiels gegen Stal Rzeszow am dritten Spieltag offiziell verabschiedet werden. Ob er auch beim BVB noch einmal verabschiedet wird, ist noch nicht bekannt – die BVB-Fans würden sich sicherlich riesig freuen.