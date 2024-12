Borussia Dortmund: Knallharte Kritik! BVB-Star schäumt nach bitterem Remis vor Wut

Borussia Dortmund verpasst einen ganz wichtigen Dreier! Die Mannschaft von Nuri Sahin kam im letzten Heimspiel des Jahres nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Hoffenheim hinaus. Ausgerechnet Ex-Dortmund-Profi Jacob Bruun Larsen erzielte den Ausgleich in letzter Minute.

Nico Schlotterbeck nahm nach der Partie kein Blatt vor dem Mund, kritisierte die Leistung von Borussia Dortmund sehr, sehr deutlich. Der BVB-Star richtete sich unter anderem an seine Mitspieler und stellte klare Forderungen.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck wütet nach Last-Minute-Ausgleich

Schlotterbeck hat nach dem Spiel gegen die TSG seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Der Innenverteidiger war ob der Leistung im letzten Heimspiel so richtig angefressen. Er selbst nahm sich mit in die Kritik – und doch sind seine Worte ungewöhnlich deutlich.

„Das war abgesehen von den Auswärtsspielen das mit Abstand schlechteste Spiel in dieser Saison. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten überhaupt keine Klarheit und keine Energie auf dem Platz. Das war Wahnsinn. In einem Heimspiel, wo wir müssen, um dranzubleiben, ist das unerklärlich“, wetterte der Borusse.

„Ich muss einfach sagen, dass wir ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht haben – auch wenn wir 1:0 gewonnen hätten. Das geht so einfach nicht. Das haben wir schon zur Halbzeit angesprochen, es wurde in der Kabine auch etwas lauter. Aber auch im zweiten Durchgang haben wir es nicht hinbekommen“, legte Schlotterbeck nach.

Sahin nach Remis völlig bedient

„Ich erwarte, dass alle in jedem Spiel an den Anschlag geht. Und das war heute nicht der Fall, das war mit viel zu wenig. Da nehme ich mich selbst mit rein. Wir sind Borussia Dortmund, da müssen wir so ein Spiel gewinnen. Das muss unser Anspruch sein“, so der BVB-Akteur. Sein Trainer sah das genauso, auch Sahin lieferte nach Abpfiff eine knallharte Analyse.

„Für so eine Leistung gibt es keine Erklärung. Das war von der ersten bis zur letzten Minute nicht gut von uns. Das Ding müssen wir ziehen, das müssen wir bis zum Schluss weg verteidigen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden“, so der BVB-Coach. Mit Platz acht nach 14 Spieltagen kann man das bei Schwarz-Gelb auch nicht wirklich sein.