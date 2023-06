Seit dem vergangenen Winter versucht Borussia Dortmund das spanische Talent Ivan Fresneda unter Vertrag zu nehmen. Anscheinend ohne Erfolg. Zweimal stand der BVB bereits kurz vor einem Deal, einmal scheiterten die Schwarzgelben schon sicher. Und nun ist ein Transfer des Außenverteidigers wohl auch unmöglich.

Für Sportdirektor Sebastian Kehl ist nun die Zeit gekommen, sich nach einem anderen Kandidaten für die Position umzuschauen. Dabei gibt es im Ausland weitere Spieler, die Borussia Dortmund unter Vertrag nehmen könnte. Einer kommt aus den Niederlanden. Doch dafür sollten die Schwarzgelben sich beeilen.

Borussia Dortmund: Fresneda-Deal wackelt

Eigentlich sah alles so danach aus, als würde sich Ivan Fresneda zur kommenden Saison dem deutschen Vizemeister anschließen. Ein Deal stand kurz bevor – genauso wie im Winter. Doch wie auch schon vor einigen Monaten, droht ein Transfer erneut zu scheitern. Das spanische Talent von Real Valladolid will doch lieber in seinem Heimatland bleiben. Als neuestes Ziel wird der FC Barcelona gehandelt.

Da ein Transfer von Fresneda wohl nicht zustande kommen wird, muss sich Sportdirektor Sebastian Kehl anderweitig umschauen. Es muss definitiv ein Außenverteidiger her. Mit Ramy Bensebaini ist einer für die linke Seite geholt worden. Nun ist es Zeit für die rechte Seite.

Ist Lutsharel Geertruida einer für den BVB? Foto: IMAGO/Pro Shots

Dort könnte Lutsharel Geertruida ein Kandidat sein. Der Niederländer ist bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und ein absoluter Leistungsträger beim niederländischen Meister. Außerdem: Der BVB war bereits vor einem Jahr an ihm interessiert. Damals wollte Kehl allerdings eher einen anderen Spieler holen.

Wäre Geertruida einer für den BVB?

Nun könnte Borussia Dortmund Geertruida wieder in die Liste der Rechtsverteidiger aufnehmen. Der niederländische Nationalspieler wäre für die langjährige Problem-Position beim BVB wohl die passende Lösung. Bei Feyenoord kam er in der abgelaufenen Saison auf 41 Pflichtspiele und erzielte drei Tore, bereitete drei weitere vor. Dabei kann Gertruida auch in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Bei den Schwarzgelben werden in diesem Sommer wahrscheinlich drei Spieler auf der Rechtsverteidiger-Position gehen. Mit Felix Passlack steht ein Abgang bereits lange fest. Thomas Meunier und Mateu Morey könnten den Verein wohl noch verlassen. Damit wären mit Julian Ryerson und Marius Wolf nur noch zwei etatmäßige Rechtsverteidiger im Kader.

Übrigens: Sollte der BVB sich tatsächlich für Geertruida interessieren, müsste Kehl schnell sein. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, möchte RB Leipzig den Verteidiger verpflichten. Ob die Dortmunder noch eingreifen werden?