Borussia Dortmund: Er fehlte im Test gegen United – Terzic liefert den Grund für Nmechas Fehlen nach

Schon beim Testspiel gegen San Diego Loyal fehlte Felix Nmecha. Auch in der Partie gegen Manchester United vermissten die Fans von Borussia Dortmund ihren Neuzugang. Viele rechneten mit einem Startelf-Einsatz des neuen Spielers – stattdessen war er gar nicht erst im Kader.

Den Grund für Nmechas Fehlen lieferte Trainer Edin Terzic dann nach der Partie. Demnach soll der Mittelfeld-Akteur von Borussia Dortmund mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen haben. So entschied man sich gegen einen Einsatz im Testspiel gegen United.

Borussia Dortmund: Nmecha fehlte auch gegen United

Der BVB konnte auch im zweiten Testspiel im Rahmen der USA-Tour überzeugen und einen 3:2-Erfolg gegen Manchester United einfahren. Vor allem die Offensive um Karim Adeyemi und Donyell Malen wusste auf ganzer Linie zu überzeugen, während es in der Defensive noch an der ein oder anderen Stelle hakt.

Doch schon vor der Partie rätselten die Fans ob des Fehlens von Felix Nmecha. Der Neuzugang verpasste schon die Partie gegen San Diego Loyal und stand auch gegen United nicht im Kader von Schwarz-Gelb.

Vor der Partie lieferte der Klub noch keinen genauen Grund für Nmechas Fehlen. Diesen reichte BVB-Coach Terzic jedoch im Anschluss der Partie nach. „Felix hatte leichte muskuläre Probleme hinten am Oberschenkel gespürt. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass er heute schon mit uns auf dem Platz steht. Aber da sind wir sehr vorsichtig“, erklärte der Übungsleiter. Im Testspiel gegen den FC Chelsea (Donnerstag, 03. August, 02.30 Uhr) dürfte Nmecha dann aber mit dabei sein.

Großes Lob für Sabitzer

Während der eine Neuzugang also nicht zum Einsatz kam, feierte Marcel Sabitzer sein Debüt für den BVB. Der Österreicher stand gleich in der Startelf und war an zwei der drei Tore maßgeblich beteiligt. Sowohl das 1:1 als auch das 2:1 leitete Sabitzer ein und holte sich direkt die erste Torvorlage im BVB-Trikot ab. Im Nachgang bekam der Mittelfeldakteur von seinem Trainer lobende Worte.

„Er musste in der ersten Halbzeit wie alle anderen in den gelben Trikots leiden, wenn der Gegner den Ball hatte. Als wir es verstanden hatten, das Zentrum besser zu schließen, war er maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Bälle erobert und zwei Tore geschossen haben“, so Terzic. „Das ist das, was wir uns vorgestellt haben, bevor wir Marcel verpflichtet haben. Es geht jetzt darum, dass wir das regelmäßig sehen wollen“, betonte der Borussen-Coach.

Der eine Neuzugang fehlt also weiterhin, der andere deutet schon an, wie wichtig er für Schwarz-Gelb werden kann. Gegen den FC Chelsea könnten Sabitzer und Nmecha dann vielleicht sogar erstmals gemeinsam auf dem Platz stehen und gefährliche Offensiv-Aktionen einleiten.