Borussia Dortmund: Trotz Tor-Show haben BVB-Stars viel zu meckern – „Leichtsinnig“

Mit 5:2 schickte Borussia Dortmund die „Fohlen“ aus Mönchengladbach zurück an den Niederrhein. Schon zur Pause waren die Verhältnisse geklärt. Im Eiltempo führte der BVB mit 4:0 und ging ganz entspannt in die Kabine.

In Hälfte zwei ließ Borussia Dortmund aber mächtig nach, Borussia Mönchengladbach kam zwischenzeitlich sogar nochmal nah ran. Eine Sache, die viele BVB-Profis, mächtig nervt. Gleich mehrere Stars haben sich trotz Tor-Show kritisch geäußert.

Borussia Dortmund: BVB-Stars nicht zufrieden

„Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und besonders zufrieden mit der ersten Halbzeit. In den ersten 30 Minuten hat vieles von dem funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren sehr griffig im Zweikampf, haben tolle Chancen und Tore herausgespielt. Aber wir haben das Zentrum nicht immer geschlossen bekommen und waren daher eher kritisch in der Halbzeitpause. Wir wollten das Spiel sauber und kontrolliert zu Ende spielen. Das hat nicht so gut funktioniert“, sagte Trainer Edin Terzic nach dem Spiel auf der Pressekonferenz.

+++ Dortmund – Gladbach: Fans haben die Schnauze voll – sie wenden sich mitten im Spiel ab +++

Sebastien Haller (20.,32.), Donyell Malen (5.) und Jude Bellingham (18.) brachten den BVB früh deutlich in Führung, nach der Pause stellte der BVB das Fußballspielen aber weitestgehend ein. Erst durch Ramy Bensebaini (75.) und dann durch Lars Stindl (86.) kamen die Gäste nochmal ran. Die Dortmunder können sich bei Keeper Gregor Kobel bedanken, dass es nicht noch enger wurde. In der Nachspielzeit machte Gio Reyna dann schließlich den Deckel drauf.

Kobel-Kritik an BVB-Auftritt: „Leichtsinnig“

Die schwache zweite Hälfte blieb nach Abpfiff aber in den Köpfen drin. „Wir wissen, dass unsere Schlussphasen nicht gut sind. Vielleicht sollte unsere Einstellung da besser werden und wir sollten unsere Art, wie wir verteidigen und auf den Ball gehen, überdenken. Deswegen mussten wir heute etwas zittern“, sagte Doppeltorschütze Haller bei Sky.

Und auch Kobel übte Kritik bei BVB-TV: „Sehr starke erste Halbzeit. Wir wollten ein Statement setzen. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen fahrig, gegen Ende ein bisschen leichtsinnig. Das müssen wir abstellen und eine gute erste und eine gute zweite Halbzeit spielen. Im Fußball kann es schnell in beide Richtungen gehen, selbst bei einer 4:0-Führung.“

Julian Brandt wurde noch deutlicher: „In der zweiten Hälfte, das hat mich ein bisschen abgefuckt, wenn ich ehrlich bin. Wir haben es extrem schlendern lassen, nicht mehr seriös in die Box gespielt, vor dem Tor sowieso nicht.“

Mehr News:

Trainer Edin Terzic hielt sich mit seiner Kritik allerdings zurück – zumindest öffentlich. „Ich habe immer etwas zu meckern, selbst wenn wir heute die zwei Gegentore nicht kassiert hätten. Das haben wir in der Halbzeitpause angesprochen. Auch, wenn es gerade in der zweiten Halbzeit einiges zu meckern gibt, darf man nicht vergessen, dass wir heute ein gutes Heimspiel gezeigt haben. Wir finden da schon den guten Mix aus Lob, wenn alle auf uns draufhauen und Kritik, wenn uns alle loben“, so der BVB-Coach