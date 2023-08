Borussia Dortmund: Nach Poulsen – nächster Bundesliga-Star im BVB-Visier

Die heiße Phase auf dem Transfermarkt läuft. Nur noch bis Freitag (01. September), 18 Uhr, hat das Transferfenster geöffnet. Bis dahin will Borussia Dortmund noch einen Stürmer verpflichten. Ein Back-up für Sebastien Haller muss her.

Nach dem der Name Yussuf Poulsen rund um den Signal Iduna Park auftauchte, wird Borussia Dortmund jetzt mit dem nächsten Bundesliga-Star in Verbindung gebracht. Die Rede ist von Mergim Berisha vom FC Augsburg.

Borussia Dortmund: Berisha ein Kandidat beim BVB?

Weil Sebastien Haller Anfang 2024 für mehrere Wochen mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup ist, will Borussia Dortmund schon einmal vorsorgen. Ein neuer Stürmer soll kommen, der vom Spielertyp ähnlich ist wie Haller und ihn im Notfall ersetzen kann.

+++ Borussia Dortmund: Nächster Deal offiziell! BVB-Fans schauen neidisch zu +++

Die „Bild“ brachte zuletzt Yussuf Poulsen von RB Leipzig ins Spiel. Der Angreifer besitzt nur noch einen Vertrag bis 2024, stünde einem Wechsel wohl recht offen gegenüber. Aber: RB Leipzig stellt sich quer, will den Stürmer nicht abgeben.

Mergim Berisha (25) ist ein Thema bei Borussia Dortmund. Foto: IMAGO/Eibner

Nun fällt der nächste Name im Stürmer-Karussell: Mergim Berisha. Der 25-Jährige soll laut Sky-Reporter Florian Plettenberg in dieser Woche ein heißes Thema beim BVB werden. Als Ablösesumme sind rund 15 Millionen Euro im Gespräch.

Nationalspieler für den BVB?

Berisha kickte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim FC Augsburg und erzielte neun Tore und vier Vorlagen in 23 Spielen. Augsburg zog im Anschluss die Kaufoption und überwies vier Millionen Euro an Fenerbahce Istanbul.

Für seine guten Leistungen wurde Berisha außerdem von Bundestrainer Hansi Flick belohnt. Der 25-Jährige feierte im März sein Debüt in der Nationalmannschaft. Berisha würde ins BVB-Profil passen. Er ist groß, bullig und abschlussstark.

Das könnte dich auch interessieren:

Und obwohl der FC Augsburg ihn gerade erst fest verpflichtet hat, wäre man wohl gesprächsbereit. Ob Borussia Dortmund aber 15 Millionen Euro in die Hand nimmt, darf bezweifelt werden.