Borussia Dortmund: Brechen alle Dämme? BVB-Verantwortlicher mit wichtiger Bitte an die Fans

Vorfreude, Aufregung, Bangen – bis zum Samstag müssen die Fans von Borussia Dortmund eine emotionale Achterbahnfahrt durchleben. Im besten Fall endet die um circa 17.20 Uhr mit Freudentränen und Jubel-Ekstase. Doch was dann?

Wird Borussia Dortmund gegen Mainz Deutscher Meister, hat eine elfjährige Wartezeit ein Ende. Das Stadion wird Kopf stehen. Ein BVB-Verantwortlicher wendet sich für den Eventualfall schon jetzt mit einem dringenden Appell an die Stadionbesucher.

Borussia Dortmund will keinen Platzsturm

Eine Pressekonferenz zu einer möglichen Meisterfeier am Wochenende nutzte BVB-Direktor Christian Hockenjos für eine deutliche Klarstellung: Borussia will im Titel-Fall keinen Platzsturm. Der Grund: Die Übergabe der Meisterschale ist auf dem Rasen geplant. Platzen mit Abpfiff die Tore auf, könnte das den großen Moment verkomplizieren.

„Am besten verfolgen kann man die Schalen-Übergabe von seinem Tribünenplatz aus verfolgen. Und nicht, wenn ich in einem Pulk auf dem Rasen stehe“, stellt der Leiter Organisation und Verwaltung der Schwarzgelben klar. „Wir wünschen uns, auch um diese Übergabe gebührend durchführen zu können, dass die Besucher auf der Tribüne bleiben und der Zeremonie von dort zusehen.“

Ein kühner Wunsch. 1995, 1996, 2002, 2011, 2012 – bei jedem Meistertitel der vergangenen Jahrzehnte wurde zum Abpfiff der Platz gestürmt. Tausende Feierwütige versammelten sich in kürzester Zeit auf dem Rasen, hoben Stücke als Erinnerung heraus und zerschnitten die Tornetze.

Alle Versuche, die ekstatischen Fans mit Toren, Ordnerketten, Seilen und Aufrufen im Zaum zu halten, scheiterten binnen Sekunden. Wird das auch am Samstag so sein? Zumindest sollte Borussia Dortmund einen Plan B für die Schalen-Übergabe in der Tasche haben, sollte es trotz Appell zum Platzsturm kommen.