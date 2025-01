Borussia Dortmund: Ex-Flirt vor Wechsel zur Konkurrenz – der BVB hat einmal mehr das Nachsehen

Bei Borussia Dortmund geht es in diesen Tagen drunter und drüber. Der Ruhrpott-Klub steckt tief in der Krise, schmiss zuletzt Cheftrainer Nuri Sahin raus (wir berichteten). Klar, ist der BVB zurzeit nicht die Top-Adresse bei wechselwilligen Spielern. Es hagelt eine Absage nach der anderen. Jetzt scheint der nächste Ex-Flirt auf dem Sprung zu einem anderen Klub zu sein – und das ausgerechnet zu einem Konkurrenten…

Borussia Dortmund ist händeringend auf der Suche nach Verstärkung! Zwar gab es nach der Übernahme durch Interimstrainer Mike Tullberg nach vier Pleiten im neuen Jahr am vergangenen Spieltag ein 2:2 in Bremen. Doch dass das nicht der Anspruch beim BVB ist, ist klar. Auf der Suche nach neuen Spielern streckte Schwarz-Gelb in jüngster Vergangenheit seine Fühler unter anderem nach James McAtee (Manchester City) aus. Doch der steht offenbar vor einem Wechsel zu einem Bundesliga-Konkurrenten, wie Transfer-Guru Fabrizio Romano weiß.

McAtees Vertrag läuft bis Sommer 2026

Laut Romano hat Bayer Leverkusen ManCity kontaktiert, um James McAtee zu verpflichten! Die Rede ist von einer Ausleihe plus Kaufoption. ABER: Die Engländer zögern, ihn gehen zu lassen, da sie glauben, dass er ein Stammspieler werden könnte.

Und auch der Plan der Borussen-Bosse sah vor, dass man den offensiven Mittelfeldspieler bis Sommer mit einer Kaufoption ausleiht. Eine weitere Option wäre ein Wechsel im Sommer gewesen. McAtees Vertrag bei City läuft bis zum Sommer 2026 (wir berichteten).

BVB-Bosse bekommen eine Absage nach der anderen

Nun ist eine Verpflichtung des 22-Jährigen in Dortmund offenbar vom Tisch. Und es wäre nicht der einzige Spieler, an dem der BVB zunächst dran war, der sich dann aber doch für einen anderen Klub entschied.

So ist unter anderem der Transfer von Marcus Rashford (Manchester United) an die Strobelallee geplatzt. Die Verhandlungen waren bereits fortgeschritten, es gab gute Gespräche. Doch seit einigen Tagen haben die Borussen ordentlich Konkurrenz bekommen. Der FC Barcelona soll ebenfalls an dem Engländer dran sein. Rashford soll eher zu einem Wechsel nach Barcelona tendieren (wir berichteten ebenfalls).

Und auch Renato Veiga (FC Chelsea) und Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) werden nicht zum BVB wechseln. Stattdessen verschlägt es beide zu Italien-Klub Juventus Turin. An wen der BVB jetzt stattdessen interessiert sein soll, liest du hier.