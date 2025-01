Borussia Dortmund: Bitter! Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab

Chaos pur bei Borussia Dortmund! Der Ruhrpott-Klub steckt in einem absoluten Tief, kassierte zum Start in das Jahr 2025 vier Pleiten in Folge, darunter ein peinliches 2:4 gegen Holstein Kiel. Die Konsequenz: Nuri Sahin musste gehen (wir berichteten). Doch der Horror an der Strobelallee will nicht abbrechen…

Nach der Veränderung auf der Trainerbank müssen jetzt auch Veränderungen im Kader von Borussia Dortmund her! Doch in der aktuellen Krisen-Lage gute Spieler für ein Engagement beim BVB zu überzeugen, dürfte sich schwierig gestalten. Jetzt gibt es den nächsten Tiefpunkt in Dortmund: Ein Wunsch-Transfer ist geplatzt!

+++Ex-BVB-Trainer Nuri Sahin lässt tief blicken – diese Worte sind eine Offenbarung+++

Borussia Dortmund: Rashford will lieber zu Spanien-Klub

Nach Informationen der „Bild“ scheitert der Transfer von Marcus Rashford (Manchester United) zu Borussia Dortmund. Der Grund: Die Sahin-Entlassung hat die Transfer-Pläne der Dortmunder mächtig durcheinander gebracht. Die Trainersuche steht bei Schwarz-Gelb nun erst einmal im absoluten Fokus, denn auch die Leihe von Renato Veiga (FC Chelsea) droht zu platzen.

Mehr BVB-News für dich: Borussia Dortmund bekommt Mega-Summe angeboten! Kann der BVB „Nein“ sagen?

Doch vor allem der geplatzte Rashford-Transfer dürfte die Verantwortlichen ordentlich wurmen. Die Verhandlungen waren bereits fortgeschritten, es gab gute Gespräche. Doch seit einigen Tagen haben die Borussen ordentlich Konkurrenz bekommen. Der FC Barcelona soll ebenfalls an dem Engländer dran sein. Rashford soll eher zu einem Wechsel nach Barcelona tendieren.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Borussia Dortmund läuft die Zeit davon

Doch wenn Dortmund in diesem Winter noch etwas auf dem Transfermarkt reißen möchte, müssen sich Sebastian Kehl und Co. beeilen. Die Wechsel-Deadline ist am 3. Februar – bis dahin muss alles unter Dach und Fach sein. Man darf gespannt sein, welche(r) Spieler sich am Ende tatsächlich für einen Wechsel zum krisengebeutelten Klub entscheiden…