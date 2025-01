Borussia Dortmund bekommt Mega-Summe angeboten! Kann der BVB „Nein“ sagen?

In den vergangenen Tagen ging es bei Borussia Dortmund drunter und drüber. Nuri Sahin musste gehen, die sportliche Krise hat sich weiter verschärft und auch auf dem Transfermarkt gibt es kaum gute Nachrichten. Ganz im Gegenteil: Jetzt droht ein weiterer Abgang.

Schon vor einigen Tagen kam das Gerücht auf, dass Karim Adeyemi bei einigen Top-Klubs Europas auf dem Zettel steht. Nun scheint ein Verein den Offensivstar von Borussia Dortmund tatsächlich verpflichten zu wollen.

Borussia Dortmund: Neapel verhandelt über Adeyemi-Transfer

Wechselt Adeyemi noch in diesem Winter? Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat die SSC Neapel großes Interesse an dem schnellen Flügelflitzer. Demnach seien die Bosse des Serie-A-Klubs am Mittwoch (22. Januar) an den BVB herangetreten, um einen möglichen Transfer von Adeyemi auszuloten.

Bei der SSC könnte der 23-Jährige in prominente Fußstapfen treten. Neapel hat kürzlich Khvicha Kvaratskhelia an Paris Saint-Germain verkauft. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der italienische Traditionsklub rund 70 Millionen Euro als Ablösesumme erhalten.

Ein Teil davon soll nun in einen direkten Nachfolger reinvestiert werden. Wie „Sky“ schreibt, soll Neapel mittlerweile ein mündliches Angebot für Adeyemi von rund 52,5 Millionen Euro bei Borussia Dortmund hinterlegt haben! Eine Summe, bei der der Verein eigentlich gar nicht „Nein“ zu einem Verkauf sagen könnte. Entsprechend sollen beide Vereine derzeit in Kontakt stehen.

Neben Adeyemi sollen die Italiener auch Alejandro Garnacho von Manchester United auf dem Zettel haben. Nach dem ersten Angebot würde es aber noch keine Einigung mit den Red Devils geben, heißt es.

Auch Chelsea mit Interesse an Adeyemi

Die Gerüchte rund um einen möglichen BVB-Abschied von Adeyemi sind nicht neu. In der Vergangenheit hat auch schon der FC Chelsea bei Schwarz-Gelb und Adeyemi angeklopft. In Dortmund besitzt der Deutsche noch einen Vertrag bis 2027. Der Offensivakteur war im Sommer 2022 von RB Salzburg zum BVB gewechselt, die Ablösesumme soll sich damals auf circa 30 Millionen Euro belaufen haben.

Bei einem möglichen Transfer in diesem Winter würden die Interessenten wohl deutlich mehr bezahlen müssen.