Borussia Dortmund: Nach bitterer Absage – jetzt hat der BVB IHN auf dem Zettel

Bei Borussia Dortmund knallt es derzeit richtig. Der Ruhrpott-Klub startete mit vier Pleiten in das Jahr 2025, anschließend musste Trainer Nuri Sahin seine Koffer packen (wir berichteten). Noch dazu muss für die Restrunde der Saison 2024/25 dringend am Kader gebastelt werden.

Absagen hagelte es für Borussia Dortmund in der jüngsten Vergangenheit ein ums andere Mal. Der Wechsel von Renato Veiga platzte. Der FC Chelsea verleiht Veiga stattdessen für die Rückrunde an Italien-Klub Juventus Turin. Und auch bei Randal Kolo Muani herrscht nun Klarheit. Der Stürmerstar, dessen Abgang von Paris Saint-Germain sich frühzeitig anbahnte, wird Teamkollege von Veiga in Turin (wir berichteten).

Borussia Dortmund händeringend auf der Suche nach Verstärkung

Und das war noch nicht alles: Auch Wunschspieler Marcus Rashford (Manchester United) erteilte dem BVB eine Absage. Die Sahin-Entlassung hat die Transfer-Pläne der Dortmunder mächtig durcheinander gebracht (wir berichteten ebenfalls).

+++Borussia Dortmund gegen Bremen nur Außenseiter? Werder-Star Ducksch mit klarer Ansage+++

Keine leichte Zeit für die BVB-Verantwortlichen – jetzt müssen Alternativen her! Deswegen hat der BVB einen weiteren Spieler aus England auf dem Zettel.

+++Borussia Dortmund: Überraschung bei Tullberg-Start! Mit IHM hat niemand gerechnet+++

Jetzt will Borussia Dortmund IHN

Borussia Dortmund soll an Ben Chilwell vom FC Chelsea interessiert sein, wie das Portal „CaughtOffside“ berichtet. Doch der 28-Jährige ist heiß begehrt. Auch hier soll Juventus Turin wieder kräftig vorne mitmischen.

Mehr interessante Themen und Nachrichten gibt es hier für dich:

Aber nicht nur die Italiener könnten dem BVB erneut in die Suppe spucken. Auch unter anderem Everton, Marseille, Neapel, die Wolverhampton Wanderers, Stuttgart, Bournemouth, der AC Mailand und Leicester sollen ein Auge auf den Linksverteidiger geworfen haben. Die Rede ist von einer Ablöse von um die 25 Millionen Pfund (rund 29,6 Millionen Euro).