Borussia Dortmund: City-Juwel im Anflug? Jetzt wird es konkret!

Für Borussia Dortmund werden die kommenden Wochen richtungsweisend. Sowohl national als auch international warten auf Nuri Sahin und sein Team wichtige Spiele. Für diese Partien werden sich die Schwarz-Gelben in den kommenden Tagen intensiv vorbereiten.

Allerdings könnte Borussia Dortmund auch extern aufrüsten. Zwar sollen die BVB-Bosse mit dem aktuellen Kader zufrieden sein, doch das Gerücht um ein englisches Juwel hält sich hartnäckig. Greift der BVB bei ihm zu?

Borussia Dortmund: Kommt McAtee schon im Winter?

Manchester City hat so manches Top-Juwel in den eigenen Reihen. Und mit Talenten der „Skyblues“ haben die Westfalen in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht – erst kam Jadon Sancho, der zum Top-Star wurde und auch Jamie Gittens ist mittlerweile richtig eingeschlagen. Folgt nun also City-Juwel Nummer drei?

Seit vielen Wochen wird James McAtee mit Schwarz-Gelb in Verbindung gesetzt. Laut „Bild“ soll es nun so richtig heiß werden. Sportdirektor Sebastian Kehl arbeitet demnach mit Hochdruck an einem möglichen Deal.

Läuft alles nach Plan, könnte McAtee noch in dieser Winter-Transferperiode in Dortmund aufschlagen. Der Plan der Borussen-Bosse sieht vor, dass man den offensiven Mittelfeldspieler bis Sommer mit einer Kaufoption ausleiht. Gelingt dies nicht, würde ein Wechsel im Sommer in Betracht gezogen werden. McAtees Vertrag bei City läuft bis zum Sommer 2026.

Bundesliga-Poker um City-Juwel

Allerdings wird sich der BVB gegen die direkte Konkurrenz durchsetzen müssen. Denn neben Schwarz-Gelb haben zuletzt auch RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen Interesse an McAtee gezeigt. Allerdings scheint der BVB derzeit die besten Karten zu haben.

McAtee ist ein echter Allrounder in der Offensive, der nicht nur auf der Zehn spielen kann. Auch als Rechtsaußen und im offensiven Mittelfeld hat er seine herausragenden Qualitäten schon gezeigt. In der laufenden Saison kommt er auf zehn Spiele für die Guardiola-Elf. Dabei gelang ihm ein Treffer.