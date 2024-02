Borussia Dortmund: Mats Hummels auf 180 – „Einfach lächerlich“

Es war ein 1:1-Unentschieden, aber für Borussia Dortmund fühlt es sich wie eine Niederlage an. Gegen die PSV Eindhoven gab es nämlich eine strittige Situation, die beim BVB für mächtig Ärger sorgte.

Nach dem Seitenwechsel bekam Eindhoven nämlich einen Elfmeter zugesprochen. Mats Hummels von Borussia Dortmund war nach dem Spiel außer sich, als er zur Szene befragt wurde.

Borussia Dortmund: Hummels außer sich

Was war genau passiert? In der 54. Minute wurde Eindhovens Tillman von Mats Hummels im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Srdjan Jovanovic aus Serbien zeigte direkt auf den Punkt. Borussia Dortmund konnte es nicht glauben. In der Wiederholung war nämlich klar zu sehen, dass der BVB-Verteidiger erst den Ball und dann seinen Gegenspieler getroffen hatte (hier mehr dazu).

Hummels deutete sofort an, dass der VAR sich die Szene anschauen sollte. Das tat er auch, aber der Unparteiische entschied dennoch auf Strafstoß. Eine mehr als nur strittige Entscheidung.

Nach dem Spiel wurde Mats Hummels zur Szene befragt. Am Amazon-Mikro war der Verteidiger außer sich. „Wir sind im Fußball. Tut mir leid, das ist null Prozent Elfmeter. Der Tillman hat sich auf dem Platz tot gelacht. Das ist der zweite lächerliche Elfmeter nach dem Paris-Spiel. Ich verstehe die Schiedsrichter aktuell nicht. Einfach nur lächerlich“, sagte der Verteidiger.

Diskussion mit Wolfgang Stark

Schiedsrichter-Experte Wolfgang Stark war allerdings anderer Meinung. „Das ist jetzt natürlich eine ganz knifflige Entscheidung für den Schiedsrichter. Hummels spielt mit dem rechten Fuß zuerst den Ball. Dabei nimmt er durch das Tackling ein hohes Risiko im Kauf und trifft mit dem anderen Fuß den Gegner“, so Stark, der dann vom Verteidiger von Borussia Dortmund direkt unterbrochen wurde. „Boah, ne. Das ist Profifußball“, sagte Hummels.

„Man kann den Elfmeter geben. Das ist nichts für den VAR. Zu meiner Zeit war ich sehr großzügig. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gegeben. In dem Fall hat ihn der Schiedsrichter gegeben“, betonte Stark dann.

Hummels daraufhin: „Das ist eine Erklärung, die kann es nur aus dem Regelbuch geben. Also es tut mir leid, das ist kein Elfmeter.“ Zum Schluss schießt Hummels noch gegen die Schiedsrichter. „Leider hab ich den Eindruck, dass die Schiedsrichter durch den VAR schlechter geworden sind“, so ein wütender BVB-Star.

Die Szene wird Borussia Dortmund wohl noch eine Weile beschäftigen. Schließlich hätten die Schwarzgelben mit einem entspannten 1:0-Sieg ins Rückspiel gehen können. Wäre da nicht der Elfmeter gewesen…