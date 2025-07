VAR-Irrsinn bei Deutschland – Dänemark! Fans bekommen bei Frauen-EM wildes Deja-Vu

Nach dem Auftaktsieg gegen Polen (2:0) und der bitteren Verletzung von Kapitänin Giulia Gwinn stand für die DFB-Frauen am Dienstag (08. Juli) das zweite Gruppenspiel der Frauen-EM 2025 an. In der Partie Deutschland – Dänemark wollte das Team von Christian Wück einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase gehen.

Das Frauen-EM-Gruppenspiel hatte dabei einiges zu bieten. Schon in der ersten Hälfte kam es zu einigen wilden Szene – einmal mehr stand der VAR im Vordergrund. Die DFB-Frauen hatten in der Partie Deutschland – Dänemark gleich mehrmals Pech. Bei den Fans kamen sofort Erinnerungen hoch.

DFB-Frauen bei Deutschland – Dänemark doppelt im Pech

Die Devise vor dem Spiel war klar: Für Gwinn gewinnen! Nach der Verletzung der wohl wichtigsten Spielerin im deutschen Kader stand für die DFB-Frauen ein erster echter Härtetest an. Dabei hätte die erste Halbzeit kaum bitterer verlaufen können.

Mehr in Kürze…