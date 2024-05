Borussia Dortmund: Hinweis auf Hummels-Abschied? Dieses Reus-Detail sorgt für Aufsehen

Bei Borussia Dortmund war es ein Tag der Abschiede: Neben Marco Reus haben auch Marius Wolf und Mateu Morey ihr letztes Heimspiel für den BVB gegen Darmstadt 98 (4:0) absolviert.

Doch da war noch ein anderer Spieler, der vermutlich das letzte Mal im Signal-Iduna-Park aufgelaufen ist: Mats Hummels. Auch der Vertrag des Innenverteidigers bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Ist er dann weg? Ein Detail bei der Verabschiedung von Reus sorgte für Aufsehen.

Borussia Dortmund: Hinweis auf Hummels-Abschied?

Noch vor Spielbeginn fing alles an: Erst wurde Marco Reus von den Bossen von Borussia Dortmund verabschiedet, danach folgte die Südtribüne mit emotionalen Plakaten und Bannern. Vor dem Anstoß gab es dann auch noch eine XXL-Choreo für den 35-Jährigen, die ebenfalls für Gänsehaut sorgte.

Als wäre der 4:0-Sieg gegen Darmstadt nicht schon schön genug, sorgte Reus selbst für einen Hammer. In der 38. Minute verwandelte er einen traumhaften Freistoß in den Winkel zum 2:0 für den BVB. Die Anhänger der Dortmunder wollten sicherlich nichts sehnlicher, als den Treffer zum Abschied.

Nach dem Spiel ging es dann weiter. Als die Partie beendet war, feierte Reus gemeinsam mit Mateu Morey und Marius Wolf auf der Südtribüne mit den Fans. Es waren irre Szenen, die sich abspielten. Dann kam auch noch Mats Hummels in den Vordergrund, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. War es auch vermutlich sein letztes Heimspiel?

Reus-Detail sorgt für Aufsehen

Erst feierte Reus mit der Laola-Welle mit den Fans. Dann nahm sich der Offensivspieler aber zurück und schubste stattdessen Hummels vor die Südtribüne. Auch er sollte seinen Moment bekommen und mit den Fans von Borussia Dortmund feiern. Hummels war selbst von der Aktion seines Mitspielers überrascht, aber konnte auch nichts dagegen mehr machen.

Wissen die BVB-Stars vielleicht schon mehr über einen möglichen Abschied des Innenverteidigers? Minuten nach dem Spiel saß Hummels am Pfosten und schaute verträumt auf den Platz. Als wäre es tatsächlich sein letztes Heimspiel für den BVB? Am 1. Juni steht schließlich noch das Champions-League-Finale gegen Real Madrid an. Danach soll eine Entscheidung verkündet werden.

Daher wurde Hummels auch vor dem Spiel nicht verabschiedet, erklärte Sebastian Kehl. „Es werden noch Gespräche geführt“, sagte der Sportdirektor weiter. Der Fokus liege derzeit auch eher auf das Endspiel in London.