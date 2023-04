Borussia Dortmund sortierte ihn aus – jetzt jagt ihn die Konkurrenz

Borussia Dortmund hat bei seinen Transfers oft ein glückliches Händchen bewiesen. Viele meisterten beim BVB den Schritt vom Talent zum Star. Manche mussten den BVB aber erst verlassen, um den Durchbruch zu schaffen (hier elf schmerzhafte Beispiele).

Das neuste Beispiel wirbelt gerade durch die Bundesliga. Bei Borussia Dortmund aussortiert, kämpfte er sich durch die zweite Liga und mehrere Verletzungskrisen, bevor er jetzt zum gefragten Star wurde. Schon bald soll er für einen BVB-Konkurrenten auflaufen.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talent vor Wechsel zum Konkurrenten

Alles war bereit für eine dieser typischen BVB-Geschichten: Ein Eigengewächs, in Dortmund geboren, gibt mit 19 Jahren sein Debüt bei den Profis, legt das 1:0 auf und macht das 2:0 selbst. Alle schwärmten – doch aus Marvin Ducksch wurde kein Nuri Sahin oder Mario Götze, kein Youssoufa Moukoko.

Auf das Traumdebüt 2013 folgten nur sieben weitere Einsätze in Schwarzgelb. Kein Vorbeikommen an Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang – den Großteil der Saison verbrachte der Mittelstürmer bei der Regionalliga-Reserve. Dorthin wurde er auch aussortiert, als er nach einer verletzungsbedingt verkorksten Leihe nach Paderborn für einen zweiten Anlauf zum BVB zurückkam.

Beim BVB aussortiert, bei Werder gefeiert

„Es haben ja alle gesehen, dass ich hier bei Borussia Dortmund keine Chance mehr habe und sie deshalb woanders suchen werde“, stellte er enttäuscht klar. „Ich konnte in der Vergangenheit zeigen, dass ich für Höheres bereit bin.“ Die Wege trennten sich – doch über Umwege machte Ducksch doch noch die große Karriere.

St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 – in der zweiten Liga wurde er immer treffsicherer. Mit Werder Bremen gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Dort bildet er nun gemeinsam mit Niclas Füllkrug ein gefürchtetes Sturmduo und steht längst auf der Wunschliste einiger Vereine.

Eine ganz heiße Fährte zeigt jetzt zu Union Berlin. Die Köpenicker haben den Stürmer laut „Bild“ zum Transferziel Nummer 1 im kommenden Sommer auserkoren. In einer märchenhaften Geschichte ist Union in den vergangenen Jahren an die Bundesligaspitze galoppiert und zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Borussia Dortmund geworden. Gelingt der Coup, deutet viel darauf hin, dass Marvin Ducksch nächste Saison sogar in der Champions League spielt. Das hätte der BVB ihm damals wohl nicht einmal im Traum zugetraut.