Borussia Dortmund: Nachteil im Meisterrennen? Diese DFL-Entscheidung gefällt vielen BVB-Fans gar nicht

Die Bundesliga hat danach gelechzt, endlich ist es soweit: Das Meisterrennen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München ist ein packender Thriller. Mit noch fünf Spielen vor der Brust liefern sich die Klubs ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Jede Kleinigkeit könnte im Kampf um die Schale zum entscheidenden Faktor werden. Ein Detail spricht dabei nicht für Borussia Dortmund: Viele BVB-Fans hadern mit der Ansetzung der restlichen Spiele und sehen einen Nachteil für ihren Verein.

Borussia Dortmund: Wird der Kalender zum Nachteil im Titelkampf?

Fünf Spieltage noch – und Bayern ist nicht Erster. Das hat es seit 2012 nicht mehr gegeben. Meister damals: der BVB! Endlich hat die Bundesliga mal wieder einen packenden Titelkampf. Das Restprogramm der beiden Anwärter nimmt sich nicht viel. Beide haben noch drei Heimspiele, spielen auswärts bei zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Und dennoch gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied, der vielen Schwarzgelben ein Dorn im Auge ist. Am kommenden Spieltag darf Borussia Dortmund noch einmal vorlegen (Freitag, 28. April, in Bochum), anschließend sind dreimal die Bayern zuerst dran.

BVB muss dreimal nachziehen

Allgemein gilt es als Vorteil, vorlegen zu dürfen. Im Elfmeterschießen gewinnt erwiesenermaßen häufiger die Mannschaft, die anfangen darf. Und auch an Spieltagen ist es Konkurrenten meist lieber, zuerst spielen zu dürfen. Der Grund: Mit einem Sieg kann man Druck auf den Gegner ausüben. Der ist gezwungen nachzulegen, kann nicht so frei aufspielen wie ohne diese Hypothek.

Restprogramm von BVB und FCB:

30. Spieltag: Bochum – BVB (Freitag, 20.30) / Bayern – Hertha (Sonntag, 15.30)

31. Spieltag: Bremen – Bayern (Samstag, 18.30) / BVB – Wolfsburg (Sonntag, 17.30)

32. Spieltag: Bayern – Schalke (Samstag, 15.30) / BVB – Gladbach (Samstag, 18.30)

33. Spieltag: Bayern – Leipzig (Samstag, 18.30) / Augsburg – BVB (Sonntag, 17.30)

34. Spieltag: Köln – Bayern (Samstag, 15.30) / BVB – Mainz (Samstag, 15.30)

Am 31., 32. und 33. Spieltag hat Bayern München dieses Privileg. Am 34. und letzten Spieltag werden traditionell alle Spiele gleichzeitig ausgetragen, um Wettbewerbsverzerrungen und Ergebnis-Taktiererei zu unterbinden. Bis dahin könnte der Titelkampf allerdings auch schon entschieden sein.

„Das finde ich total übel“

Viele Fans von Borussia Dortmund zeigen sich im Netz ziemlich angesäuert über diesen vermeintlichen Nachteil. Hier einige Reaktionen:

„Das finde ich total übel.“

„Hab ich nen Knick in der Linse?“

„Da hilft nur durch!“

„Ziemlich übel von der DFL!“

„Am fairsten wäre es natürlich, wenn alle Duelle zeitgleich laufen würden.“

Andere Fans sehen die Konstellation nicht als Nachteil. In ihren Augen könnte es gar zum Vorteil werden. Am jüngsten Spieltag sorgte die Bayern-Niederlage in Mainz (1:3) für einen gewaltigen Motivationsschub in der Kurve wie auf dem Rasen.