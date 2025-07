DFL-Verkündung lässt BVB-Fans wüten – „Ein absoluter Skandal“

Nach der Klub-WM haben die BVB-Profis ein wenig Verschnaufpause, bevor es Ende Juli bereits mit dem Vorbereitungsstart weitergeht. Knapp vier Wochen haben Niko Kovac und sein Team dann Zeit, um sich auf den Bundesliga-Start vorzubereiten.

Die Fans können den ersten Spieltag schon jetzt kaum mehr abwarten. Mit der Reise an das Hamburger Millerntor zum FC St. Paul steht direkt ein echtes Highlight an. Doch mit der Terminierung der ersten Spieltage sind die BVB-Anhänger alles andere als glücklich.

DFL terminiert erste BVB-Spiele

St. Pauli, Union Berlin, Heidenheim, Wolfsburg, Mainz – das sind die Gegner von Borussia Dortmund in den ersten fünf Wochen der neuen Bundesliga-Spielzeit. Auf dem Papier ein durchaus machbares Auftaktprogramm.

Jetzt hat die DFL die ersten fünf Spieltage zeitgenau angesetzt, sodass alle Fans ihre Reisen zu den Spielen planen können. Borussia Dortmund startet gleich mit einem Topspiel in die neue Saison – am Samstag (23. August) tritt Schwarz-Gelb um 18.30 Uhr bei den Kiezkickern an.

Das erste Heimspiel gegen Union Berlin findet acht Tage später am Sonntag (31. August) um 17.30 Uhr statt. Weiter geht es am Samstagnachmittag (13. September, 15.30 Uhr) in Heidenheim, Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg (19. September, 19.30 Uhr) und Samstag (27. September, 15.30 Uhr).

BVB-Fans wüten über Heimspiel-Termine

Dreimal samstags, zweimal sonntags – die BVB-Fans können sich darüber nur bedingt freuen. Denn wäre man mit der Terminierung von den Auswärtsspielen sehr zufrieden ist, sieht das bei den Heimspielen ganz anders aus. „Die ersten beide Heimspiele auf einem Sonntag? Das zweite sogar um 19:30 Uhr, ernsthaft jetzt?“, schreibt ein Fan auf „X“.

„Das ist wieder ein absoluter Skandal“, macht ein anderer Fan deutlich. Im vergangenen Jahr startete der BVB ebenfalls mit einem Topspiel – samstagabends empfing man Eintracht Frankfurt (2:0), ehe am dritten Spieltag ein Heimspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim folgte. In diesem Jahr werden die ersten beiden Spielen im heimischen Westfalenstadion sonntags stattfinden.