Nach BVB-Abgang – Ex-Talent überrascht mit Wechsel

Nach dem Abstieg der U23 des BVB war recht schnell klar, dass die Zweitvertretung vor einem großen Umbruch stehen würde. Viele Spieler sind schlichtweg zu gut für Liga vier und haben zudem höhere Ambitionen.

Ein Akteur, auf den dies zutraf, ist Marcel Lotka. Der Keeper war einer der besten Spieler in der vergangenen Saison, lieferte regelmäßig gute Leistungen und hat sich dadurch für höhere Aufgaben empfohlen. Nach seiner Zeit beim BVB geht es für den Youngster nun in Liga zwei weiter.

Lotka wechselt nach BVB-Abgang zu Düsseldorf

Für die die U23 geht es eine Liga runter, für Lotka eine Liga hoch! Der 24-Jährige wechselt in die zweite Liga zu Fortuna Düsseldorf! Das machten die Rheinländer am Mittwoch (09. Juli) offiziell. Nach drei Jahren bei Schwarz-Gelb, in denen er ausschließlich für die U23 auflief, wird er nun bei dem Zweitligisten seine Karriere fortführen.

„Es war unser Ziel, mit einem weiteren starken Torhüter die Konkurrenzsituation für die Position zwischen den Pfosten noch einmal zu verstärken. Marcel Lotka erfüllt unsere Kriterien, mit ihm stößt ein Torwart mit Ambitionen, aber auch ein absoluter Teamplayer zu uns, der sowohl charakterlich als auch sportlich perfekt in unser Torwartteam passt“, erklärt Fortunas Sportboss Klaus Allofs zu dem Lotka-Transfer.

„Nach drei Jahren in Dortmund fühlte es sich nach der richtigen Zeit an, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Perspektive in Düsseldorf haben mich dabei voll überzeugt. Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf bei der Fortuna und möchte im Torwartteam meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen“, erklärt der Keeper selbst. In den kommenden Jahren möchte er sich also am Rhein beweisen.

Langfristig die Nummer eins?

Lotka wird sich vorerst hinter Florian Kastenmeier einreihen müssen. Der 28-Jährige ist die Nummer eins, ist erst vor wenigen Tagen zum Kapitän der Fortuna ernannt worden. Doch die Düsseldorfer trauen Lotka durchaus zu, zukünftig die Nummer eins zu werden. Mit dieser Perspektive hat man den Ex-BVB-Akteur wohl nach Düsseldorf gelockt.

Weitere News:

Nach Julian Hettwer ist Lotka schon der zweite Ex-Borusse, der in der letzten Saison noch in Liga drei für die U23 kickte, der ab der neuen Saison im Dress der Fortuna kicken wird. Beide Spieler waren ablösefrei zu haben – die Fortuna bekam bei beiden letztlich den Zuschlag.