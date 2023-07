Borussia Dortmund feiert Reus-Trick – doch alle Fans schauen nur auf IHN

Trainingslager, Testspiele, Trikot-Präsentation: Borussia Dortmund ist derzeit in den USA und bereitet sich auf die kommende Spielzeit 2023/24 vor.

Ex-Kapitän Marco Reus zaubert dabei nicht nur in den Partien gegen die Top-Klubs. Der Profi von Borussia Dortmund begeistert mit einem feinen Trick im Training. Doch die Fans haben nur Auge für einen anderen Spieler.

Borussia Dortmund feiert Reus-Trick

Man könnte meinen, dass Marco Reus, seitdem nicht mehr Kapitän von Borussia Dortmund ist, wieder diese Lockerheit zurückbekommen hat. Das zeigte er bislang in den Testspielen, in denen der Mittelfeldspieler immer wieder einer der besten Akteure war und auch Tore erzielte.

Aber nicht nur dort. Auch im Training hat er viel Spaß und zeigte das im Trainingslager in den USA. „Qualität, Reus“, schreibt der BVB in einem Video auf Twitter, in dem der Nationalspieler den Ball gefühlvoll hinter dem Tor ins kleine Gehäuse befördert.

Während die Kugel noch in der Luft ist, läuft Reus lässig in die Kabine und kriegt für den coolen Trick Applaus. Seine Mitspieler sind begeistert. Doch die Fans der Schwarzgelben haben jemand anderen im Video entdeckt, der ihnen ebenso viel Freude bereitet.

Duranville im Training

Die Rede ist von Julien Duranville, der im Testspiel gegen San Diego Loyal (6:0) das 1:0 erzielte und nach knapp 16 Minuten mit muskulären Problemen im Oberschenkel ausgewechselt werden musste. Die Sorge bei Borussia Dortmund war groß. Denn im selben Spiel verletzte sich auch Nico Schlotterbeck.

Der Innenverteidiger wurde in der 78. Minute vom Feld genommen, verdrehte sich zuvor das linke Knie. Der 23-Jährige ist mittlerweile aus dem Trainingslager abgereist und wird sich Vereinsangaben zufolge in Deutschland weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen.

Duranville hingegen war wieder im Training und lässt Verein, Trainer und Fans aufatmen. Der Youngster zeigt sich in der Sommervorbereitung bislang sehr motiviert und hofft, in der kommenden Saison richtig durchstarten zu können. In der vergangenen Rückrunde, als der BVB ihn im Winter verpflichtete, kam er aufgrund einer Verletzung lediglich zu einem Pflichtspiel-Einsatz.