Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! Talent verlängert

Borussia Dortmund hat die nächste Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht. Marcel Lotka bleibt dem BVB bis 2025 treu. Das gab der Verein am Donnerstagmittag (13. April) bekannt.

Lotka, der erst im vergangenen Sommer von Hertha BSC zu Borussia Dortmund gewechselt war, bekennt sich damit frühzeitig zum BVB.

Borussia Dortmund: Lotka verlängert Vertrag vorzeitig

Nach langem Hin und Her war Marcel Lotka 2022 von Hertha BSC zu Borussia Dortmund gewechselt. Dort ist er seitdem fester Bestandteil der U23. Bei den Amateuren ist er in der 3. Liga der Stammkeeper, startete immer, wenn er im Kader stand.

Bei den Profis von Borussia Dortmund schnuppert Lotka immer wieder vorbei. Fünf Mal stand er in dieser Spielzeit schon im Profi-Kader, kam aber noch nicht zum Einsatz. Langfristig dürfte das aber das Ziel des 21-Jährigen sein.

„Einer der besten Spieler auf seiner Position“

„Wir waren vom ersten Zusammentreffen an überzeugt, mit Marcel nicht nur einen talentierten jungen Torwart, sondern darüber hinaus einen ehrgeizigen und fleißigen Teamplayer gefunden zu haben. All diese Einschätzungen hat er in seinem ersten Jahr beim BVB bestätigt, in dem er sich zu einem der besten Spieler auf seiner Position in der 3. Liga entwickelt hat“, wird Ingo Preuß, Borussia Dortmunds Sportlicher Leiter der U23, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

„Der Schritt nach Dortmund hat sich für mich vom ersten Tag an als der richtige erwiesen“, sagt Lotka selbst und führt aus: „Ich spüre beim BVB das Vertrauen und die Unterstützung des Trainerteams, meiner Mitspieler und aller Mitarbeiter. Diese positive Energie versuche ich in jedem Training und jedem Spiel zurückzugeben und bin voller Vorfreude, hier weiter für mich und mein Spiel zu lernen.“