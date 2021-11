Borussia Dortmund: Zwangspause für IHN – BVB dürfte es freuen

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Bei Borussia Dortmund ist die Verletztenliste lang. Zehn Profis fehlen aktuell. Darunter Topstars wie Goalgetter Erling Haaland.

Insbesondere die Defensivabteilung von Borussia Dortmund ist geschwächt. Da dürfte diese Sperre eines der BVB-Legionären gerade richtig kommen.

Borussia Dortmund: Liste ist lang – Abwehr besonders betroffen

Die Abwehr des BVB wurde immer wieder als die Schwachstelle ausgemacht. Bereits 17 Gegentreffer in 11 Bundesligaspielen musste die Borussia hinnehmen. Ein Möglicher Grund: Die Abwehr musste regelmäßig neu zusammengewürfelt werden. Immer wieder fielen Spieler verletzt aus. Aktuell fehlen Mateu Morey (Kreuzbandriss), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Marius Wolf (Oberschenkelverletzung).

Manuel Akanji fehlt der Schweiz gegen Bulgarien. Foto: imago images/Action Plus

Dan-Axel Zagadou kehrt zwar nach seiner Knie-Operation zurück, braucht aber noch Spielpraxis. Gleiches gilt für BVB-Neuzugang Soumaila Coulibaly. Der Franzose kam ablösefrei aus der Jugendakademie von Paris Saint Germain. Jedoch kam er bereits mit einem Kreuzbandriss nach Dortmund. Davon konnte er sich zwar erholen, dennoch dürfte er noch keine Option für die erste Mannschaft sein.

Akanji der Dauerbrenner in Dortmunds Abwehr

Somit bleiben Trainer Marco Rose nur noch die gelernten Innenverteidiger Mats Hummels, Manuel Akanji und Leihgabe Marin Pongracic. Doch gerade Hummels ist immer wieder ein Wackelkandidat. Schon lange plagt sich der deutsche Nationalspieler mit Patellasehnenproblemen herum. Die Alternativversion Emre Can aus dem Mittelfeld in die Abwehr zuziehen bricht ebenfalls weg. Auch Can ist verletzt. Er muss mit einer Muskelverletzung pausieren. Akanji dagegen hat sich als Dauerbrenner der BVB-Defensive herauskristallisiert.

Der Dauerbrenner beim BVB: Manuel Akanji Foto: imago images/Picture Point LE

Der Schweizer hat in der laufenden Saison noch kein Spiel verpasst. Zudem ist er regelmäßig mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das sorgt für zusätzliche Belastung. So auch in der aktuellen Länderspielpause. Auch beim 1:1 der Schweiz gegen Italien stand Akanji auf dem Platz. In der 81. Minute kassierte der 26-Jährige für ein Handspiel die Gelbe Karte.

Zwangspause für Akanji – BVB dürfte es freuen

Bitter für Akanji. Im Gruppenfinale gegen Bulgarien wird er gesperrt fehlen. In Dortmund dürfte die Enttäuschung weniger groß sein. Denn durch seine Sperre wird Akanji früher von der Nationalmannschaft abreisen.

Manuel Akanji im Dress der Schweizer Nationalmannschaft - nun fällt er aus. Foto: imago images/Independent Photo Agency

In Dortmund kann er sich dann die verdiente Pause gönnen und wieder zu Kräften kommen. Denn Rose braucht ihn, um die verletzungsgeplagte Abwehr etwas zu stabilisieren.

BVB-Star erlebt nächste Enttäuschung

Für einen BVB-Kicker will es einfach nicht laufen. Auch die Länderspielreise sollte keine Besserung bringen.