Borussia Dortmund: Herber Rückschlag! BVB-Star erlebt nächste Enttäuschung

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Für Donyell Malen von Borussia Dortmund ist es eine Saison zum Vergessen. Jetzt muss er die nächste Enttäuschung einstecken.

Im Sommer kam er für satte 30 Millionen Euro und mit großen Erwartungen zu Borussia Dortmund. 17 Mal stand er seitdem für den BVB auf dem Platz. Die Ausbeute: ein Tor, zwei Assists. Das dürfte sich Donyell Malen und auch der BVB etwas anders vorgestellt haben.

Und auch in der Nationalmannschaft lief es für den jungen Niederländer nun eher dürftig.

Nächster Rückschlag für den BVB-Profi. Foto: imago images/Sven Simon

Borussia Dortmund: Auch in Orange – Malen überzeugt nicht

Am Samstag hätten die Niederlande gegen Montenegro das sichere Ticket für die WM 2022 in Katar lösen können. Auch Malen stand trotz mauer Leistungen bei Borussia Dortmund von Beginn an auf dem Platz, konnte aber wie in Dortmund kaum Akzente setzen.

Die nächsten BVB-Gegner:

VfB Stuttgart (H/20.11.)

Sporting Lissabon (A/24.11.)

VfL Wolfsburg (A/27.11.)

Die bittere Konsequenz: Nach der ersten Hälfte war für den 22-jährigen Schluss. In der Nationalmannschaft kam er insgesamt 16 Mal zum Einsatz. Dabei konnte er vier Tore erzielen.

Kann aktuell auch nicht in der Nationalmannschaft glänzen: Donyell Malen. Foto: imago images/ANP

Eigentlich lief gegen Montenegro lange alles nach Plan für Oranje. Ein starker Memphis Depay erzielte per Foulelfmeter den 1:0 Halbzeitstand. Nach der Pause legte er dann zum 2:0 nach. Doch die Mannschaft von Ex-Bayern Coach Louis van Gaal konnte die Führung nicht über die Zeit bringen.

Nach verpasstem Sieg – jetzt muss Malen um WM-Teilnahme bangen

Kurz vor Schluss (82. und 86.) dann der Doppelschlag. Montenegros Joker stechen und bescheren ihrer Mannschaft einen Punkt. Entstand: 2:2. Bitter für die Niederlande und Malen. Denn Malen muss sich 45 Minuten von der Bank anschauen, wie seine Kollegen nicht nur das Spiel aus der Hand gleiten lassen, sondern auch die WM-Teilnahme gefährden.

Denn statt der sicheren Qualifikation heißt es nun bangen. Denn die Gruppengegner machen Druck. Die Türkei fertigte Gibraltar mit 6:0 ab und rückt auf Platz zwei vor. Norwegen kam zwar nicht über ein 0:0 gegen Lettland, hat aber ebenfalls Chancen. Am letzten Spieltag der Gruppe G kommt es dann zum Showdown.

Denn Tabellenführer Niederlande (20 Punkte) trifft auf den Dritten Norwegen (18 Punkte). Für Oranje ist ein Sieg also Pflicht, sonst droht (bei einem Parallelsieg der Türkei) am Ende nur Platz drei. Somit steht die Teilnahme an der WM auf dem Spiel. Das wäre dann auch für Malen der Supergau.

