Borussia Dortmund soll IHN auf dem Zettel haben – jetzt sickern neue Details durch

Seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund konnte Thomas Meunier noch nicht wirklich überzeuge. Aus diesem Grund sollen die Verantwortlichen des BVB bereits seit auf der Suche nach einem Nachfolger für den Rechtsverteidiger sein, der ihren Erwartungen mehr gerecht wird.

Vor wenigen Tagen machte deshalb das Gerücht die Runde, dass Borussia Dortmund einen Transfer von Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam in Betracht ziehen sollen. Nun sind neue Details zu den Spekulationen rund um den Transfer durchgesickert.

Borussia Dortmund hat kein Interesse an Geertruida

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll der BVB kein Interesse an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers haben. Geertruida sei weder für die Wintertransferphase noch für den Sommer ein heißer Kandidat bei den Dortmundern, um Thomas Meunier zu ersetzen.

Dem Bericht zufolge soll es bislang keinerlei Gespräche zwischen den Klubs oder dem Spieler gegeben haben. Auch das Gerücht, dass Scouts der Borussen den Spieler beobachtet haben sollen, verweist die Zeitung in den Bereich der Fabeln. Geertruida soll dem Klub zwar angeboten worden sein, ein Interesse seitens der Schwarzgelben soll allerdings trotzdem nicht bestehen.

Borussia Dortmund: Fans wünschen sich Geertruida

Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet, dass der BVB an Lutsharel Geertruida interessiert sei. Und auch das Portal „1908.nl“ stellte nun erneut klar, dass zwischen dem BVB und dem Spieler zu „100 Prozent was läuft“.

Vor wenigen Tagen brachte die Seite „1908.nl“ Lutsharel Geertruida bei Borussia Dortmund ins Spiel. Das Gerücht gefällt vielen BVB-Fans, die sich die Verpflichtung des Verteidigers auf Twitter wünschen. „Bitte, wir hoffen es alle so sehr“, schreibt so beispielsweise ein Anhänger unter das Dementi von „FeyenoordTM“. „Wäre ein sehr geiler Transfer könnte genau der passende RV sein. Hoffentlich klappt der Wechsel“, schrieb ein anderer Fan als das Gerücht erstmals aufkam. „Bitte lasst es wahr werden“, fleht ein Dritter auf der Plattform mit dem blauen Vogel. Ob der Bericht der „Ruhr Nachrichten“, oder einer der anderen am Ende stimmt, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.