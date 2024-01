Borussia Dortmund: Schock im Testspiel! Not wird immer größer

Borussia Dortmund gehen die Linksverteidiger aus! Die Situation war schon vor dem Trainingslager in Marbella angespannt, doch jetzt spitzt sie sich immer mehr zu. Dem BVB droht schon wieder der nächste Ausfall.

Ramy Bensebaini (Afrika Cup) und Julian Ryerson (Innenbandverletzung) fallen bereits aus, jetzt hat sich auch noch Guille Bueno im Testspiel gegen Alkmaar verletzt. Der Nachwuchsspieler war als einziger Innenverteidiger von Borussia Dortmund mit ins Trainingslager gereist.

Borussia Dortmund: Bueno angeschlagen raus

Auf der Linksverteidigerposition zwickt es bei Borussia Dortmund gewaltig. Stamm-Linksverteidiger Ramy Bensebaini ist gar nicht mit ins Trainingslager nach Spanien gereist. Der 28-Jährige befindet sich bei der algerischen Nationalmannschaft, bereitet sich gerade auf den Afrika Cup (13. Januar – 11. Februar) vor.

Julian Ryerson, der zwar gelernter Rechtsverteidiger ist, aber auch auf der linken Seite spielen kann, fehlt nun schon seit Anfang Dezember. Im DFB-Pokal-Spiel gegen Stuttgart zog sich der Norweger eine Innenbandverletzung zu. Er ist zwar im Trainingslager dabei, konnte aber noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen.

Einziger fitter Linksverteidiger, der mitgereist ist, ist Guille Bueno. Der 21-Jährige kommt eigentlich in der U23 zum Einsatz, durfte aber mit den Profis ins Trainingslager reisen. Im ersten Testspiel gegen Alkmaar stand der Spanier dann auch gleich mal in der Startelf. Lange hielt die Freude aber nicht. In der 42. Minute musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bueno ging humpelnd vom Platz. Für ihn kam Hendry Blank, Nachwuchstalent und gelernter Innenverteidiger, ins Spiel.

Wann kommt Maatsen?

Bei Borussia Dortmund wird man hoffen und bangen, dass Bueno sich nichts Ernsteres zugezogen hat. Der Engpass würde sonst noch schlimmer werden, als er ohnehin schon ist. Verstärkung für die Linksverteidigerposition ist nämlich immer noch nicht da. Ian Maatsen vom FC Chelsea soll kommen, noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern.