Borussia Dortmund – AZ Alkmaar im Live-Ticker: BVB testet – SIE stehen im Fokus

Die kurze Winterpause ist vorbei, für Borussia Dortmund geht es wieder los. Schon seit dem 3. Januar ist der BVB im Trainingslager in Marbella. Am Samstag (6. Januar) steht nun für Borussia Dortmund das erste Testspiel gegen AZ Alkmaar an.

Im neuen Jahr will Borussia Dortmund einiges besser machen, die erste Saisonhälfte war überhaupt nicht zufriedenstellend. Mit dem Testspiel BVB – AZ Alkmaar soll nun der Startschuss für ein besseres Jahr werden.

Borussia Dortmund – AZ Alkmaar im Live-Ticker

Wie schlägt sich Borussia Dortmund im ersten Testspiel gegen AZ Alkmaar? Welche jungen Talente bekommen ihre Chance? Und wie ist der neuste Stand beim Poker um Jadon Sancho? Alle Informationen rund um das Testspiel Borussia Dortmund – AZ Alkmaar bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

13.28 Uhr: Mit dabei ist heute auch Samuel Bamba. Es ist sein zweites Trainingslager mit den Profis, schon auf der Asien-Reise im vergangene Jahr war er dabei. „Es ist sehr cool, hier integriert zu werden. Der BVB ist mein Heimatverein. Das ist eine große Sache für mich“, sagt Bamba.

12.08 Uhr: Mit Hendry Blank, Paris Brunner, Kjell Wätjen, Samuel Bamba, Cole Campbell und Guille Bueno hat Borussia Dortmund gleich sechs Nachwuchstalente mit an Bord. Auf sie wird heute ein besonderer Blick gerichtet sein. Kann sich etwa Brunner für mehr Einsätze bei den Profis empfehlen?

11.37 Uhr: Ursprünglich war die Sancho-Verpflichtung für heute erwartet worden, doch daraus wird nichts. Sanchos Flieger wurde erneut gecancelt. Droht der Deal jetzt sogar noch zu platzen? Hier mehr dazu!

11.05 Uhr: Bei Borussia Dortmund bestimmt aktuell vor allem ein Thema die Schlagzeilen: Die bevorstehende Rückkehr von Jadon Sancho. Noch immer gibt es aber keine Vollzugsmeldung, gegen Alkmaar wird der 23-Jährige also nicht dabei sein.

09.53 Uhr: Ein Name, der vielen bekannt vorkommen wird, ist Ruben van Bommel. Der 19-jährige Flügelstürmer ist der Sohn von Bundesliga-Legende Mark van Bommel.

09.45 Uhr: Der absolute Top-Star im Team der Niederländer ist Stürmer Vangelis Pavlidis. Der 25-jährige Grieche erzielte in dieser Saison schon 18 Treffer in 16 Liga-Spielen.

09.22 Uhr: Der Gegner: AZ Alkmaar (33 Punkte) steht in der niederländischen Eredivisie auf Rang vier hinter Dortmunds Champions League-Gegner PSV Eindhoven (48), Feyenoord Rottderdam (38) und Twente Enschede (34). In der Europa Conference League scheiterte Alkmaar in einer Gruppe mit Aston Villa, Legia Warschau und Zrinjski Mostar.

08.45 Uhr: Los geht es am Nachmittag um 15 Uhr. Gespielt wird heute über viermal 30 Minuten.

08.03 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Die Winterpause ist vorbei, jetzt gibt es endlich wieder Fußball. Zum Auftakt des Jahres trifft Borussia Dortmund in einem Testspiel auf AZ Alkmaar.