Borussia Dortmund: Spionage-Alarm! Plötzlich taucht ER beim Testspiel auf

Borussia Dortmund ist zurück! Seit einigen Tagen befindet sich die Mannschaft von Edin Terzic im spanischen Trainingslager in Marbella. Am Samstag (6. Dezember) fand prompt das erste Testspiel des neuen Jahres an. Als Gegner wartete der AZ Alkmaar.

Ungewohnt dürfte für die Fans die Spieldauer von 4×30 Minuten gewesen sein. Gleich zu Beginn des Spiels von Borussia Dortmund tauchte ein altbekanntes Gesicht auf. Das beudetet in diesem Fall aber nichts Gutes – sondern Spionage-Alarm.

Borussia Dortmund: Gegner spioniert

Bei dem Testspiel Gast handelt es sich nämlich um Peter Bosz (hier mehr zu ihm lesen). Dieser ist den Schwarz-Gelben vor allem als Ex-Trainer im Gedächtnis geblieben. Das Engagement des Niederländers im Ruhrgebiet war allerdings nur von kurzer Dauer. 2017 musste er nach nur einem halben Jahr schon wieder gehen.

+++ BVB – AZ Alkmaar im Live-Ticker: Hier die Highlights lesen +++

Heute ist er Trainer bei der PSV Eindhoven – und als solcher sehr daran interessiert, was der BVB so treibt. Schließlich treffen beide Mannschaften im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Das Hinspiel findet am 20. Februar in Eindhoven statt.

Auch Eindhoven in Spanien

Und so nutzte Bosz die Möglichkeit einer kleinen Stippvisite, um sich Borussia Dortmund live anzugucken und Eindrücke zu sammeln. Mein seinem aktuellen Team verweilt er derzeit ebenfalls an der spanischen Küste.

Peter Bosz studiert den BVB. Foto: IMAGO/Pro Shots

Die PSV trifft am Sonntag (7. Januar) auf den Hamburger SV. Ob dann auch Edin Terzic vorbeiguckt, um sich auf das Duell vorzubereiten? Zu sehen gebe es jedenfalls einiges. Denn Eindhoven hat einen unfassbaren Lauf.

Borussia Dortmund: Gegner in Mega-Form

In der heimischen Liga dominiert Eindhoven, wie man es aus Deutschland nicht mal vom FC Bayern München kennt. 16 Siege in 16 Spielen lautet die makellose Bilanz, die Bosz mit seinen Jungs in den Rasen gebrannt hat. Das muss man erstmal schaffen.

Noch mehr News kannst du hier lesen:

Borussia Dortmund ist also gewarnt, dass man das vermeintlich einfache Los auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Und bei den Niederländern, das zeigt Bosz‘ Besuch, hat die Vorbereitung schon begonnen.