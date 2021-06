Borussia Dortmund: Rückschlag bei Transferpoker – DIESER Wechsel scheint endgültig geplatzt

Dortmund. Nach einjähriger Leihe ist Leonardo Balerdi zurück bei Borussia Dortmund. Verhandlungen über einen endgültigen Abschied zum bisherigen Leih-Klub Olympique Marseille laufen – doch nun könnten sie sich schneller als gedacht erledigt haben.

Vom Talent des Argentiniers sind Borussia Dortmund und Olympique Marseille gleichermaßen überzeugt. Weil ihm der Durchbruch beim BVB nicht gelang, er bei OM aber überzeugte, wäre eine ständige Verpflichtung aus sportlicher Sicht nur logisch.

Borussia Dortmund: Rückschlag im Transferpoker

Knackpunkt ist jedoch offenbar einmal mehr das liebe Geld. 14 Millionen Euro Ablöse ruft Dortmund laut der französischen Zeitung „La Provence“ auf, würde damit sogar ein Verlustgeschäft in Kauf nehmen (Balerdi kam 2019 für 15,5 Millionen).

Leonardo Balerdi ist nach einem Jahr Marseille zunächst zum BVB zurückgekehrt. Foto: dpa

In zähen Verhandlungen, so heißt es, habe Marseille immer wieder sein Interesse an „Leo“ bekräftigt. Zugleich sei aber immer wieder klargemacht worden, dass man so viel Geld nicht aufbringen könne. Die Franzosen schieben seit Jahren einen immensen Schuldenberg vor sich her.

Umso befremdlicher dürfte beim BVB nun die Meldung aufgenommen worden sein, dass Olympique Marseille eine andere Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht hat.

Bei Borussia Dortmund konnte sich Leonardo Balerdi bislang nicht durchsetzen. Foto: dpa

OM kauft Star für bis zu 30 Millionen Euro

Für stolze 25 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen erfolgsabhängige Boni wechselt der Brasilianer Gerson von Flamengo Rio de Janeiro zum Mittelmeer-Klub. Den Transfer des Mittelfeldspielers bestätigte der Verein am Mittwochabend.

L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021

Damit schließt OM zwar nicht seine Baustelle in der Innenverteidigung, überweist aber gleichzeitig fast doppelt so viel Geld nach Brasilien, wie sie den Berichten zufolge nicht für Balerdi ausgeben „können“.

Auf dem durch Corona angespannten Sommer-Transfermarkt gleicht das schon fast einer Absage an Borussia Dortmund. Für die verschuldeten Südfranzosen dürfte ein weiterer Transfer mit einer Ablöse im zweistelligen Millionenbereich wohl kaum stemmbar sein.

Ein Verbleib von Leonardo Balerdi bei Borussia Dortmund wird damit wahrscheinlicher. Über weitere Interessenten am 22-Jährigen ist bislang nichts bekannt.