Borussia Dortmund: Star vor Startelf-Comeback – sorgt ER für den Umschwung?

Zwei bittere Pleiten in Folge, Pokal-Aus, Tabellenführung verloren – bei Borussia Dortmund läuft es nach der Länderspielpause noch überhaupt nicht. Der BVB läuft Gefahr, seine hart erarbeitete Ausgangsposition wieder zu verspielen.

Da trifft es sich gut, dass Borussia Dortmund gegen Union Berlin wieder auf einen Star zurückgreifen kann. Er wird gegen Union Berlin wohl sein Startelfcomeback feiern. Die Rede ist von Karim Adeyemi.

Borussia Dortmund: Adeyemi vor Startelf-Comeback

Über einen Monat lang fehlte Karim Adeyemi dem BVB mit einem Muskelfaserriss. Gegen Bayern München saß er erstmals wieder auf der Bank, kam aber noch nicht zum Einsatz. Gegen RB Leipzig fehlte er im Pokal wegen einer Rotsperre. Am Samstag (08. April) steht nun sein Comeback bevor.

Adeyemi habe gut trainiert, so Terzic, der sagt: „Wir gehen davon aus, dass er einsatzfähig ist.“ Für die zuletzt schwächelnde BVB-Offensive könnte das ein entscheidender Faktor sein, denn Adeyemi präsentierte sich vor seiner Verletzung in Top-Form. In seinen letzten vier Einsätzen für den BVB erzielte er immer ein Tor.

„Wird unserer Offensive extrem helfen“

„Karim ist in einer herrausragenden Form gewesen vor seiner Verletzung – leider liegt die Verletzung jetzt schon einige Zeit zurück. Wie er sich jetzt aber in den letzten Tagen und Wochen präsentiert hat, von der Art und Weise wie er die Reha angegangen ist und sich ins Teamtraining eingefügt hat, sind wir guter Dinge, dass er schnell wieder an seine Form anknüpfen kann“, sagt Terzic.

Der BVB-Trainer betont: „Mit seiner mutigen Art und Weise und seinem Tempo wird er natürlich unserer Offensive extrem helfen.“ Gegen das Abwehrbollwerk von Union Berlin kann Borussia Dortmund den schnellen dribbelstarken Spieler gut gebrauchen.