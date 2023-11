Borussia Dortmund: Auf BVB-Star prasselt heftige Kritik ein – Forderung nach Strafe wird laut

Es ist ein Thema, das bei Borussia Dortmund gerade ordentlich für Aufregung sorgt. Karim Adeyemi hat die Länderspielreise mit der deutschen U21-Nationalmannschaft abgesagt und wollte lieber beim BVB bleiben.

Sichtlich enttäuscht zeigen sich Trainer und Verantwortliche des DFB über die Entscheidung des Profis von Borussia Dortmund. Ob dem Flügelstürmer Konsequenzen drohen, ist bislang unklar. Manche fordern sogar eine Strafe für Adeyemi.

Borussia Dortmund: Auf BVB-Star prasselt heftige Kritik ein

Ist es die Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann? Ist es seine aktuell schwache Form bei Borussia Dortmund? Über die Entscheidung von Karim Adeyemi, nicht zur U21-Nationalmannschaft zu reisen, wird aktuell viel diskutiert. Jetzt hat sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf eingeschaltet.

„Ich halte es für einen Fehler“, kritisierte Neuendorf in der Halbzeitpause des EM-Qualifikationsspiels gegen Estland bei ProSiebenMaxx die Entscheidung von Adeyemi. Es bringe aber „nichts, jemanden zu zwingen, hierherzukommen. Es hilft der Mannschaft nicht, wenn jemand mit halbem Einsatz auftritt.“

Adeyemi sagte U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo für die Partien gegen Estland und Polen ab, wollte stattdessen beim BVB bleiben, erklärte der Flügelstürmer. Adeyemi selbst möchte lieber zur A-Nationalmannschaft und am besten im kommenden Jahr bei der Europameisterschaft im eigenen Land dabei sein. Doch Nagelsmann berief ihn schon zum zweiten Mal in Folge nicht. Die Nicht-Teilnahme an den Länderspielen der U21 haben ihm jetzt nicht sonderlich gute Argumente gebracht.

Strafe für Adeyemi gefordert

So soll Nagelsmann Medienberichten zufolge gar nicht begeistert davon sein, dass Adeyemi nicht bei der U21-Nationalmannschaft dabei war. Die Chancen, dass der Youngster von Borussia Dortmund an der EM 2024 teilnimmt, sinken dadurch gewaltig. Über etwaige Konsequenzen „müssen die Trainer entscheiden“, sagte Neuendorf: „Es ist ein Fingerzeig von ihm, wie wichtig er das nimmt. Wenn er der Meinung ist, dass er hier nicht spielen will, kann man ihn nicht zwingen.“

Die Absage erinnert an Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen, der ebenfalls nicht für die niederländische A-Nationalmannschaft nominiert wurde, aber für die U21, die er dann abgesagt hatte. Dort wurde er vom Verband daraufhin gesperrt. Markus Babbel wünscht sich eine ähnliche Maßnahme. „Man wünscht sich eine klare Kante vom DFB“, so der Ex-Coach und fügte zur Entscheidung von Adeyemi hinzu: „Das ist auch enttäuschend, er lässt ein stückweit auch die Mannschaft im Stich“, so Babbel.

Kopfschüttelnd richtete er dann deutliche Worte an dem Offensivspieler: „Die Spieler beim BVB sind gar nicht da, er trainiert dort mit U19-Spieler.“ Tatsächlich sind 13 Nationalspieler auf Länderspielreise. Nur noch wenige Stars sind in Dortmund bei Cheftrainer Edin Terzic geblieben.