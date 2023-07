Was wird aus Julian Rijkhoff? Noch immer ringen Borussia Dortmund und sein Juwel um eine Lösung. Der 18-Jährige will unbedingt zu den Profis, der BVB sieht ihn noch nicht so weit. Selbst ein Abschied wird deshalb nicht mehr ausgeschlossen.

Eine Neuigkeit lässt die Fans nun aufhorchen: Bei der Abreise der U19 ins Trainingslager fehlte Rijkhoff. Sofort sorgten sich einige um einen Abgang des Supertalents. Doch dahinter steckt eine andere, wichtige Entscheidung von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Rijkhoff fehlt beim U19-Trainingslager

Diese Meinungsverschiedenheit hat es in sich. Seit Wochen debattieren Julian Rijkhoff und der BVB darum, wo das Talent nächstes Jahr spielt. Der Niederländer sieht sich bereit für die Bundesliga, der Verein nicht. Kehl will ich ein weiteres Jahr in der A-Jugend. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, ob die unterschiedlichen Auffassungen am Ende gar für einen Verlust des Youngsters sorgen könnten.

Umso genauer beobachten die Fans die Entwicklung – und horchten nun auf. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wird die U19 am Montag ohne Rijkhoff ins einwöchige Trainingslager nach Schwäbisch Hall aufbrechen. Sofort machen sich Sorgen breit: Haut das Mega-Talent jetzt ab?

Rijkhoff macht Profi-Vorbereitung mit

Nein! Dahinter steckt eine andere wichtige Entscheidung. Und die dürfte den Fans sogar ziemlich gut gefallen. Julian Rijkhoff wird die Vorbereitung bei den Profis absolvieren. Unter dem strengen Blick von Edin Terzic darf sich der 18-Jährige aufdrängen, auch bei der USA-Reise in wenigen Wochen.

Womöglich legt man die Entscheidung über die nahe Zukunft des Spielmachers auf die sportliche Ebene. Kann Julian Rijkhoff Terzic beweisen, dass er bereit für die Bundesliga ist, wird er zu den Profis befördert. Sonst muss er zurück zur U19 – oder sich sogar doch Gedanken über eine Alternative machen.