Nach der Beendigung einer Saison sind es wohl die Trainer, die zuerst wieder in Richtung neue Spielzeit blicken. So auch bei Mike Tullberg. Der U19-Coach von Borussia Dortmund blickt bereits voller Vorfreude auf die kommende Saison. Seine Mannschaft wird mit einigen Top-Talenten gefüllt sein.

Eines der Juwele ist Julian Rijkhoff. Der Niederländer schoss die U19 von Borussia Dortmund nahezu im Alleingang ins Finale der Juniorenmeisterschaft. Doch derzeit ist seine Zukunft noch offen. Der Top-Torjäger würde gerne in den Profikader, während ihn die Verantwortlichen noch ein weiteres Jahr in der U19 sehen.

Borussia Dortmund: Profikader oder U19?

Julian Rijkhoff ist wohl eines der größten Talente, die der BVB hat. In 67 Spielen für die U19 war der Angreifer an 66 Toren direkt beteiligt. Eine beeindruckende Statistik, die ihn ins Rampenlicht brachte. Nach zwei Jahren in der A-Jugend von Schwarz-Gelb möchte Rijkhoff den Schritt in den Profikader der Westfalen wagen.

Laut „Ruhr Nachrichten“ sehen die Verantwortlichen des BVB dies allerdings anders. Sie wollen den Youngster noch ein weiteres Jahr in Tullbergs Team lassen und ihn langsam an den Profikader heranführen. Mit Sebastien Haller, Youssoufa Moukoko und Donyell Malen ist die Konkurrenz auf der Position Rijkhoffs groß.

++ Borussia Dortmund: Ex-BVB-Juwel erlebt Karriere-Alptraum – doch plötzlich wendet sich das Blatt ++

So würde der 18-Jährige vorrangig auf der Bank Platz nehmen müssen und sich die Einsatzminuten hart erarbeiten, statt in der U19 die Stammplatz-Garantie zu genießen und sich weiter für größere Aufgaben zu empfehlen. Die BVB-Bosse sollen sich derzeit mit der Spielerseite in Gesprächen befinden. Gemeinsam möchte man die beste Lösung für den jungen Angreifer finden.

Droht sogar ein Abgang?

Rijkhoff würde gerne zu den Profis, die BVB-Bosse würden ihn gerne in der U19 lassen. Diese Situation kann zu Streitigkeiten führen. Eine Leihe oder gar ein fester Abgang ist derzeit aber keine Option – für beide Partien. Rijkhoff möchte bei Schwarz-Gelb bleiben, der BVB plant ihn fest ein. In der Planung für den Lizenzspielerbereich jedoch erst nach der kommenden Saison.

Weitere News:

Eine Entscheidung soll noch vor Trainingsbeginn getroffen werden. Die Tendenz: Rijkhoff bleibt der U19 erhalten und sammelt erste Profi-Erfahrung, ehe er fest in den Kader des BVB integriert werden soll. Ob dies tatsächlich der Fall ist, werden die nächsten Wochen zeigen.