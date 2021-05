Borussia Dortmund: Bellingham teilt gegen Erzrivalen aus – „Wird nicht für Schalke spielen“

Borussia Dortmund: Jude Bellingham verteilt einen Seitenhieb an Schalke 04.

Diese Ansage dürfte ihm bei Borussia Dortmund weitere Sympathien einbringen. Nachdem der BVB gegen Mainz die Champions League klargemacht hatte, nutzte Jude Bellingham die Gunst der Stunde, um eine Spitze in Richtung Schalke 04 zu schicken.

Sein Sympathiewert bei den eigenen Fans wird damit noch weiter steigen.

Borussia Dortmund: Bellingham bald mit seinem Bruder vereint?

Jude Bellingham gehört bei Borussia Dortmund zu den Entdeckungen der Saison. Für 25 Millionen Euro sicherte sich der BVB den jungen Engländer. Dass dieser mit gerade 17 Jahren eine dermaßen tragende Rolle spielen würde, hatten aber nur die wenigsten erwartet.

Jude Bellingham feiert eine erfolgreiche Premieren-Saison in Dortmund. Foto: imago images/Team 2

Doch Jude ist nicht der einzig talentierte Fußballer im Hause Bellingham. Auch seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Jobe wird eine große Zukunft vorausgesagt. Dieser spielt momentan in der Jugend von Birmingham City – dem Verein, den Jude letzten Sommer für den BVB verlies.

Nach dem Mainz-Spiel wurde Bellingham bei Sky darauf angesprochen, ob sein Bruder in absehbarer Zeit auch in die Bundesliga wechseln könnte. Seine Antwort: „Das wäre ein Traum für mich. Ich hoffe, dass er sich als Spieler weiter verbessert.“

Zwar müsse Jobe selbst entscheiden, wohin er gehen will, doch eine Entscheidung verbietet der BVB-Star. „Er wird definitiv nicht für Schalke spielen“, lautet die klare Ansage. Während Dortmund auch im kommenden Jahr in der Königsklasse spielt, geht es für die Knappen in die zweite Liga.

Auch Terzic hat Bellingham-Bruder auf dem Schirm

Könnte er es stattdessen seinem Bruder gleichtun und von der Insel ins Ruhrgebiet wechseln? Borussia Dortmund scheint den 15-Jährigen auf jeden Fall auf dem Zettel zu haben. „Da muss man sehen, dass es der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist. Aber wir hätten nichts dagegen, ihn in der Mannschaft zu haben“, erklärte Edin Terzic.

Zudem gab es auch noch ein großes Lob für Jude Bellingham. „Wenn man sich mit ihm unterhält und wenn man sieht, wie er spielt, kann man kaum glauben, dass er erst 17 ist“, so Terzic. Wenn man die ganze Situation bewerte, sei es unglaublich was er in seinem Alter bereits leiste. (mh)