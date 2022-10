Borussia Dortmund: Wende im Transfer-Poker? BVB darf plötzlich wieder hoffen

Nach Jadon Sancho und Erling Haaland gibt es bei Borussia Dortmund den nächsten künftigen Superstar, der dem Klub richtig viel Geld bringen könnte.

Jude Bellingham ist heiß begehrt. Der Engländer könnte Borussia Dortmund bereits im kommenden Sommer verlassen. Doch jetzt darf sich der BVB wieder Hoffnungen machen.

Borussia Dortmund: Wende im Transfer-Poker?

FC Chelsea, FC Liverpool und Real Madrid sind nur drei von zahlreichen Interessenten, die Jude Bellingham haben wollen. Es wird sogar von einer Ablösesumme von 150 Millionen Euro berichtet, die Borussia Dortmund für den 19-Jährigen verlangt.

In den vergangen Wochen und Monaten gab es auch Berichte darüber, dass Bellingham sich bereits mit dem FC Liverpool geeinigt haben soll (Hier mehr dazu). Ein Wechsel im kommenden Sommer soll schon so gut wie sicher sein. Doch weder der englische Nationalspieler noch die Reds äußerten sich dazu.

Jetzt gibt es allerdings wieder Hoffnung für die Schwarzgelben, wie „Sky“ berichtet. Demnach habe Dortmund gute Chancen, dass Bellingham über den Sommer hinaus beim BVB bleiben könnte.

Bleibt Bellingham auch im kommenden Sommer?

Zwar ist die Interessenten-Liste sehr lang und äußerst prominent, dennoch soll sein aktueller Arbeitgeber sich in der Pole Position befinden. Einer der Gründe ist auch, dass Bellingham keine Ausstiegsklausel im Vertrag hat.

Eine Verpflichtung des Talents würde mehr als 100 Millionen Euro kosten. Aber wie bereits genannt, gibt es auch Vereine, die von einem Preisschild von 150 Millionen Euro nicht abgeschreckt sind.

Und die Summe könnte immer weiter steigen, je mehr Klubs in den Transferpoker einsteigen. Doch Borussia Dortmund wird sicherlich in erste Linie hoffen, dass der Leistungsträger auch in der kommenden Saison das schwarzgelbe Trikot trägt.