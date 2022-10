Borussia Dortmund: Erster Klub nennt Zahlen! Mega-Angebot für Bellingham bahnt sich an

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Nach Jadon Sancho und Erling Haaland muss Borussia Dortmund jetzt um Jude Bellingham kämpfen.

International wird der Youngster von Borussia Dortmund als Megatalent gefeiert. Die großen Klubs bringen sich bereits in Stellung. Der Poker nimmt schon jetzt Fahrt auf – und ein erster Topverein hat offenbar sogar schon eine Ablöse vor Augen.

Borussia Dortmund: Chelsea plant Mega-Angebot für Bellingham

150 Millionen Euro, so sickerte jüngst durch, beträgt das Preisschild, dass der BVB Bellingham intern verpasst hat. Eine astronomische Summe – die die stinkreiche Europa-Elite aber nicht abschreckt.

Erneut will Dortmund sein Juwel am liebsten halten. Doch inzwischen haben auch die BVB-Bosse gelernt: Selbst ohne Ausstiegsklausel liegt das nicht immer in der eigenen Hand.

Jagd auf Bellingham: Chelsea geht voran

Will der Spieler weg, muss man reden. Macht ein Klub ein Mega-Angebot, auch. Beides ist mit Blick auf den nächsten Sommer denkbar.

Liverpool, ManUnited, Manchester City, Real Madrid, FC Chelsea: Schon jetzt ist die Liste der Jäger lang. Wie schon in den letzten Jahren bahnt sich ein langer und zäher Kampf an.

Interesse haben alle bereits bekundet. Chelsea wagt als erster Verein den zweiten Schritt. Laut „The Telegraph“ hat der Premier-League-Klub bereits eine Summe ausgemacht, die man bereit sei für Bellingham zu zahlen.

130 Millionen Pfund, umgerechnet rund 144 Millionen Euro, ist laut „Telegraph“ die Mega-Ablöse, die Borussia Dortmund unterbreitet werden soll. Für die ersten durchgesickerten Zahlen extrem hoch. Offenbar wollen die „Blues“ gleich Nägel mit Köpfen machen.

Gut für den BVB: Wollen Liverpool, Real und Co. mitziehen, könnte die Summe weiter steigen. Verliert man den Kampf um das Supertalent am Ende wirklich, könnten sogar mehr als die angepeilten 150 Millionen Euro dabei herausspringen.