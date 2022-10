Köln – BVB: Schock noch vor Anpfiff! DAS sind keine guten Nachrichten

Die Bundesliga ist zurück. Doch auf diese Nachricht hätten die Fans von Borussia Dortmund verzichten können. Am Morgen des Spieltags Köln – BVB erreicht den Vizemeister die nächste bittere Nachricht.

Nachdem Edin Terzic bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel Köln – BVB die Ausfälle einiger Stars hatte kundtun müssen, meldet sich nun der nächste wichtige Spieler ab.

Köln – BVB: Dortmund muss auf Hummels verzichten

Jetzt hat es auch noch Mats Hummels erwischt. Wie „Sky“ am frühen Samstagmorgen berichtete, wird der Innenverteidiger beim Gastspiel in Köln nicht zur Verfügung stehen. Schuld daran sei eine Erkältung, die sich der Vizekapitän zugezogen habe.

Hummels stand mit Ausnahme der 0:3-Klatsche in Leipzig in bisher jedem Spiel in der Startelf. Stattdessen dürfte im Rhein-Energie-Stadion das DFB-Duo aus Niklas Süle und Nico Schlotterbeck die Innenverteidigung bilden.

Mats Hummels, hier noch im Duell mit dem damaligen Kölner Modeste, fällt aus. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Nächster Ausfall bei den Schwarzgelben

Der nächste Rückschlag für Trainer Terzic und seine Mannschaft. Denn Hummels ist bei Weitem nicht der einzige Spieler, der bei der Borussia fehlt. Gregor Kobel laboriert noch immer an einer Verletzung und Marco Reus fällt nach seiner Derby-Verletzung ebenfalls aus.

BVB-News:

Borussia Dortmund wohl an Sturm-Juwel interessiert – drohen Probleme mit Moukoko?

Borussia Dortmund enthüllt: Das verdienen die BVB-Profis!

Köln – BVB im Livestream: Hier siehst du die Modeste-Rückkehr live

Darüber hinaus kehrte auch Giovanni Reyna verletzt von der Länderspielreise mit den USA zurück. Bei einem Testspiel hatte er sich eine Zerrung zugezogen. Angesichts seiner Verletzungs-Historie soll er zunächst geschont werden.

Köln –BVB: Die Tabellensituation vor dem Spiel

Borussia Dortmund schloss die Phase vor der Länderspielpause als Zweiter hinter Überraschungstabellenführer Union Berlin ab. Zwei Punkte trennten beide Mannschaften vor dem Spiel.

Die Kölner sind dagegen im Tabellen-Mittelfeld anzufinden. Vor der Pause blieben die Kölner zwei Mal sieglos. Dementsprechend ist man am Rhein heiß auf einen Überraschungssieg.