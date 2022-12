Jude Bellingham: Emotionaler Abschied – drohen diese Szenen bald auch den BVB-Fans?

Nach dem WM-Aus mit England hat Jude Bellingham noch einige Tage Urlaub, ehe er wieder bei Borussia Dortmund ins Training einsteigt. Daher nutzte er die Zeit, um einen emotionalen Abschied zu feiern.

Zwei Jahre nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund stattete er seinem alten Klub Birmingham City noch einmal einen Besuch ab. Könnten solche Abschiedsszenen bald auch den BVB-Fans drohen?

Jude Bellingham: Emotionaler Abschied

Während in Deutschland der Ball in den Profiligen ruht, wird in Englands zweithöchster Spielklasse wieder gespielt. Für BVB-Star Jude Bellingham die perfekte Gelegenheit, um bei seinem Ex-Klub Birmingham City vorbeizuschauen.

Beim Liga-Spiel gegen den FC Reading (3:2) kam Englands WM-Star im St. Andrew‘s Stadium und bekam damit einen Abschied, der ihm vor zwei Jahren verwehrt geblieben war. Das Talent war im Juli 2020 während der Corona-Pandemie für 25 Millionen Euro zum BVB gewechselt.

Mehr News für dich:

„Ich hatte nie die Chance, auf Wiedersehen zu sagen – bis heute“, hatte Bellingham schon im Vorfeld erklärt: „Ich komme zurück, um mich endlich von euch zu verabschieden.“ Jetzt erfolgte der Abschied am 16. Dezember.

Bellingham erneut vor Abgang?

Mit tosendem Applaus und Sprechchören wurde das Juwel begrüßt, dessen Rückennummer 22 in Birmingham nicht mehr vergeben wird. Vor Spielbeginn ging er am Spielfeld entlang, winkte den Zuschauern zu und klatschte gar mit einigen Balljungen ab. 14.647 Fans waren im Stadion.

Auf Twitter richtete er dann noch ein paar Worte an die Fans: „Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Mein Klub. Danke, Bluenoses.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Abschiedsszenen, auf die die BVB-Fans gerne verzichten würden. In Dortmund gehört Bellingham zu den absoluten Leistungsträgern und ist bei den Anhängern einer der Publikumslieblinge.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 19-Jährige immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City und der FC Chelsea sollen zu den Interessenten gehören. Ob nach dem kommenden Sommer der Mittelfeldstar noch im BVB-Trikot auflaufen wird, wird sich dann zeigen.