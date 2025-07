Neue heiße Transferspur beim BVB! Dortmund hat Haaland-Kollegen im Visier

Es ist derzeit verdächtig ruhig um Borussia Dortmund. Nach dem 60-Millionen-Verkauf von Jamie Gittens müsste der BVB doch eigentlich auf große Shopping-Tour gehen – möchte man meinen.

Doch das Gegenteil ist derzeit der Fall. Nach der kostspieligen Verpflichtung von Jobe Bellingham hat der BVB noch nicht wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dabei hat Schwarz-gelb auf der ein oder anderen Position Bedarf. Nun geht der Blick von Sportdirektor Sebastian Kehl offenbar zu Manchester City.

BVB schielt auf Bobb und McAtee

Im Star-Ensemble von Pep Guardiola haben es junge Talente oftmals schwierig. Während der ehemalige Dortmunder Erling Haaland einen Stammplatz auf der Stürmerposition sicher hat, spielen James McAtee und Oscar Bobb nur eine untergeordnete Rolle. Dabei ist das Talent der beiden Youngsters unbestritten. Das ist auch dem BVB nicht entgangen.

Denn wie die „WAZ“ berichtet, sollen die beiden Offensiv-Akteure bei Borussia Dortmund hoch im Kurs stehen. Während McAtee auf der Zehnerposition beheimatet ist, ist Bobb vornehmlich auf den Außenbahnen zu Hause. Positionen, auf denen der BVB bekanntermaßen nach Verstärkungen Ausschau hält.

BVB will abwarten

Allzu große Priorität sollen die beiden Talente in Dortmund allerdings nicht genießen. Viel mehr wolle man in Dortmund zunächst die weiteren Transfer-Entwicklungen in England abwarten, bevor man bei McAtee und Bobb tätig werden sollte.

Allzu viel Zeit sollte sich der BVB zumindest bei James McAtee allerdings nicht lassen. Denn der frisch gebackene U21-Europameister mit England erfreut sich in der Bundesliga größter Beliebtheit. Unter anderem Bayer Leverkusen und auch Eintracht Frankfurt sollen sich um den 22-Jährigen bemühen.