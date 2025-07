Nuri Sahin vor neuem Trainer-Job – geht es nach dem BVB-Aus HIER weiter?

Es war ein großer Sprung, ein wahr gewordener Traum – und wurde schnell zu einem bitteren Flop. Als großes Trainer-Talent gehandelt, scheiterte Nuri Sahin bei Borussia Dortmund krachend. Nach 27 teils katastrophalen Spielen war schon wieder Schluss. Doch damit soll die Trainer-Karriere nicht enden.

Nuri Sahin hat Blut geleckt, drängt auf den nächsten Job. Einige Monate nach seinem BVB-Aus ist er bereit für die nächste Aufgabe. Doch wo setzt er seine Karriere fort? DER WESTEN nennt drei mögliche Vereine.

Nuri Sahin: Wo wird er Trainer nach dem BVB-Aus?

Kurz und schmerzvoll – so beschreibt man Sahins Zeit als BVB-Trainer wohl am besten. Bei seiner Unterschrift wurde der Nachfolger von Edin Terzic als großes Talent gehandelt. Viele trauten ihm zu, die Borussia wieder an die Spitze zu führen. Das Gegenteil trat ein. Schwarzgelb wankte, lieferte einen Offenbarungseid nach dem anderen ab und nur fünf Monate nach seinem Debüt war Schluss. Und es wurde noch schlimmer für den Ex-Profi: Niko Kovac übernahm, stabilisierte das Team sofort und führte es noch in die Champions League.

Ist Nuri Sahin also ein schlechter Trainer? Keinesfalls. Bei Antalyaspor bewies er zuvor das Gegenteil und auch beim BVB wirkte seine Spielidee und seine Kompetenz überzeugend – es wollte nur einfach nicht funktionieren. Mit erst 36 Jahren ein Dämpfer und ein Lerneffekt. Es soll weitergehen. Aber wo? Zum Saisonstart wird er noch zuschauen müssen, alle Klubs haben so kurz vor dem Beginn bereits einen Übungsleiter. Mit den ersten Entlassungen wird sein Name aber hier und da unweigerlich fallen.

Werder Bremen

Die Hanseaten gehen 2025/26 mit einem neuen Trainer an den Start. Und die Lösung ist mutig: Horst Steffen führte die SV Elversberg zwar sensationell zum Fast-Aufstieg, ein etablierter Bundesliga-Klub ist aber eine andere Hausnummer, an der schon viele gescheitert sind. Obendrein hat der SVW bislang keinen überzeugenden Kader am Start, vor allem offensiv. Steffen wird von vielen als mögliche erste Entlassung gehandelt, obwohl er noch gar nicht angefangen hat. Kommt es wirklich so weit, wäre Nuri Sahin eine denkbare Alternative. Bremen ist eine Nummer kleiner und ruhiger als der BVB – außerdem kennt er den Verein aus zwei Jahren als aktiver Profi. Ein Haus in Istanbul hat er ganz frisch gekauft… Hier mehr.

Besiktas Istanbul

In den letzten Jahren wechselte Besiktas den Trainer öfter als so mancher Fan die Unterhose. Ole Gunnar Solskjaer ist seit Januar im Amt und damit schon erstaunlich lange. Er führte die „Schwarzen Adler“ zwar noch nach Europa, überzeugend war das aber auch nicht. Geht der Saisonstart in die Hose, dürfte auch schnell auf dem Schleudersitz sitzen. Nach seiner erfolgreichen Türkei-Zeit könnte Nuri Sahin zum Kandidatenkreis gehören.

Espanyol Barcelona

Auch in Spanien hat Sahin einst gespielt – bei niemand geringerem als Real Madrid. Auch seine Spielidee von technischem, ballorientiertem Fußball würde gut in die Primera Division passen. Espanyol Barcelona schloss die letzte Saison als Aufsteiger auf einem mäßigen 14. Platz ab. Der nagelneue Eigentümer, die Velocity Sport Limited, strebt nach mehr – was Trainer Manolo Gonzales zum Verhängnis werden könnte.