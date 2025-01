BVB: Sahin-Knall offiziell! Reaktion der Fans spricht Bände

Die Niederlage beim FC Bologna war dann eine zu viel! Nuri Sahin ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Das hat der BVB unmittelbar nach der Champions-League-Pleite offiziell verkündet.

Unter den BVB-Fans wurde Sahin ebenfalls hart kritisiert. Nach der Entlassung sind die Reaktionen deshalb auch deutlich. Dennoch gibt es auch einige Anhänger, die sich eine Rückkehr des Urgesteins wünschen.

BVB entlässt Nuri Sahin

Der BVB und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege, das hat der Klub am Mittwoch (22. Januar) bekanntgegeben. Die Schwarzgelben haben ihren Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt.

„Wir schätzen Nuri Sahin und seine Arbeit sehr, haben uns eine lange Zusammenarbeit gewünscht und hatten bis zuletzt die Hoffnung, dass wir gemeinsam die sportliche Wende schaffen. Nach vier Niederlagen in Serie, bedingt durch lediglich einen Sieg aus den vergangenen neun Spielen und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga haben wir aber leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können. Diese Entscheidung tut mir auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar“, erklärt Lars Ricken, Geschäftsführer Sport.

Auch Sahin selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: „Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute.“

Fans verabschieden sich von Sahin

In den sozialen Netzwerken wurde Sahins Aus von den BVB-Fans unmittelbar nach der Pleite gefordert. Dementsprechend erleichtert sind viele Fans nach der Entlassung. Allerdings hoffen manche Anhänger auch, dass er irgendwann zurückkehrt. Wir haben einige Reaktionen zusammengefasst.

„Man sieht sich immer zweimal im Leben. Alles gute, Nuri.“

„Danke für alles, Nuri. Du warst nicht das Problem.“

„Hoffentlich wirst eines Tages wieder Trainer sein, wenn der Laden nicht so am brennen ist, wie es jetzt der Fall ist.“

„Es hat nicht sein sollen. Danke für den Versuch, diesen fahrenden Zug gen Bedeutungslosigkeit noch zu stoppen. Danke, Nuri!“

„Das muss nicht das endgültige Aus bedeuten. Ich hoffe, dass Nuri irgendwann wieder unser Trainer sein wird.“

Darüber, wer am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den SV Werder Bremen auf der Trainerbank sitzen wird, wird Borussia Dortmund zeitnah informieren. Schon jetzt werden viele Trainer mit dem BVB in Verbindung gebracht. Erste Absagen holte sich der Klub auch schon ein.