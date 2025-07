Nächster Transfer-Korb für den BVB – Top-Juwel zieht es zur Konkurrenz

Es ist die Leidensgeschichte des BVB in diesem Sommer-Transferfenster. Ein Top-Talent im Blick kommt direkt ein anderer Spitzenklub und sichert sich den Deal. Besonders bitter wird es für Dortmund natürlich dann, wenn es sich dabei um einen direkten Liga-Konkurrenten handelt.

So steht RB Leipzig jetzt kurz vor der Verpflichtung des serbischen Talents Andrija Maksimovic. Der 18-Jährige soll von Roter Stern Belgrad kommen. Beide Vereine haben sich laut „Bild“-Informationen bereits geeinigt, nur kleine Details fehlen noch. Maksimovic, der acht Länderspiele für Serbien absolviert hat, ist ein vielversprechender Spieler.

RB Leipzig verpflichtet Maksimovic

Der Vertrag von Maksimovic bei Belgrad läuft eigentlich bis 2027. Der „Bild“ nach zahlt Leipzig 14 Millionen Euro Ablöse. Zusätzlich wird Belgrad laut Medienberichten an einem Weiterverkauf beteiligt. Maksimovic soll bereits diese Woche seinen Medizin-Check in Leipzig absolvieren. Damit geht RB Leipzig erneut einen Schritt, um sich gegen Top-Klubs wie den BVB durchzusetzen.

Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer überzeugte erneut mit einem klugen Transfer. Der Deal erinnert an die Verpflichtung von Dani Olmo. Auch der BVB, Liverpool und Paris Saint-Germain hatten Maksimovic im Visier. Der junge Serbe bietet auf dem Spielfeld große Flexibilität.

„Trotz seines jungen Alters ist das Balkan-Juwel bereits eine feste Größe in seinem Verein.“ In der Vorsaison sammelte Maksimovic bereits Champions-League-Erfahrung in sieben Spielen. Seine bevorzugten Positionen sind die Zehn und die Flügel.

BVB geht erneut leer aus

Ein Spieler, der sicher auch gut nach Dortmund gepasst hätte. Schließlich ist der Verein dafür bekannt, jungen Talenten eine bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten. Daher verfolgte der BVB seine Entwicklung lange aufmerksam, doch musste sich nun den Leipzigern geschlagen geben.

Maksimovics Transfer zeigt erneut Leipzigs Stärke auf dem Markt, auch gegenüber dem BVB. Gerade mit Blick auf die direkte Konkurrenz beider Spitzenklubs in der Bundesliga bedeutet das einen herben Rückschlag für die Borussia.

