Borussia Dortmund: Schock für BVB-Youngster! Fällt ER sogar noch länger aus?

In den vergangenen Wochen ist das Verletzungspech bei Borussia Dortmund zurückgekehrt. Nachdem am Anfang des Jahres die Verletztenmisere beendet zu sein schien, sind zuletzt unter anderem Julian Brandt, Karim Adeyemi und Gregor Kobel ausgefallen.

Nun soll sich mit Jamie Bynoe-Gittens der nächste Akteur von Borussia Dortmund zum Verletztenlazarett der Schwarzgelben hinzugesellen. Der Youngster könnte Borussia Dortmund länger fehlen.

Borussia Dortmund: Gittens fällt wohl länger aus

Das Spiel gegen den 1. FC Köln am letzten Wochenende (18. März) verpasste Jamie Bynoe-Gittens schon wegen Schulterproblemen. Laut „Sport1“ sollen diese aber nicht nur kurzfristig das Mitwirken des Briten verhindern, sondern sie könnten für einen Ausfall über mehrere Monate sorgen. Dem Bericht zufolge soll der Offensivspieler dem BVB „für längere Zeit nicht zur Verfügung“ stehen.

Intern sollen die BVB-Verantwortlichen mit dem Spieler selbst sogar über eine Operation nachgedacht haben. Mittlerweile soll diese aber kein Thema mehr sein. Wie lange der Brite ausfallen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Borussia Dortmund: Bei Gittens ist es immer die Schulter

Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass Gittens mit Problemen an der Schulter ausfällt. Bereits in der Hinrunde verletzte sich der Flügelspieler am fünften Spieltag gegen die TSG Hoffenheim in einem Zweikampf mit Ozan Kabak an der Schulter und konnte deswegen erst nach dem Jahreswechsel sein Comeback feiern. Nun bremsen die Probleme erneut aus. Auch in seiner Zeit bei der U19 des BVB hatte Gittens immer wieder mit seiner ausgekugelten Schulter zu kämpfen.

Es ist fraglich, ob es der Youngster schafft, rechtzeitig zum Top-Spiel gegen den FC Bayern am 1. April fit zu werden. Weil Gittens zuletzt in seiner Rolle als Einwechselspieler von der Bank immer öfters glänzen konnte, wäre sein Einsatz in der Allianz-Arena im Klassiker Goldwert für den BVB.