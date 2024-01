Borussia Dortmund: Wird ER der große Gewinner des Sancho-Deals?

Es war ein Traum-Comeback von Jadon Sancho für Borussia Dortmund! Beim 3:0-Sieg beim SV Darmstadt 98 wurde der Rückkehrer in der 55. Minute eingewechselt und bereitete gleich das Tor zum 2:0 vor.

Während es für den Flügelflitzer nach der Partie viel Lob gab, spielte sich auch ein anderer Profi von Borussia Dortmund in den Mittelpunkt. Er könnte der große Gewinner des Sancho-Deals werden.

Borussia Dortmund: Mega-Comeback von Sancho

In der laufenden Saison pendelte Marco Reus bei Borussia Dortmund immer wieder zwischen Bank und Startelf. Beim Pflichtspielauftakt in Darmstadt musste der Ex-BVB-Kapitän sich lange gedulden, bis er endlich spielen durfte – dabei gab es wenige Tage zuvor noch Mega-News für ihn und seine Frau (hier mehr dazu).

Doch als er und Jadon Sancho in der 55. Minute dann eingewechselt wurden, belebten sie sofort das Offensiv-Spiel der Dortmunder. Knapp 22 Minuten später erinnerten sie die BVB-Fans an die guten alten Zeiten vor einigen Jahren. Malen schickte Sancho tief, der Brite hatte das Auge für Reus und legte quer. Reus musste dann nur noch zum 2:0 einschieben.

Nach der Partie sagte Reus am Sky-Mikro über Sancho: „Er ist einfach ein Unterschiedsspieler, der in jedem Spiel für einen Scorer-Punkt gut ist. Ich spiele unglaublich gerne mit ihm zusammen. Mich hat es sehr gefreut, dass er den Weg hierher zu uns zurückgefunden hat.“

Profitiert Reus vom Sancho-Deal?

Ob Reus und Sancho nun auch in den kommenden Wochen öfters in der Startelf stehen werden, liegt an Cheftrainer Edin Terzic. Mit dem Coach von Borussia Dortmund soll es sich Reus vor Weihnachten wohl verscherzt haben, nachdem er rebelliert haben soll (hier alle Einzelheiten). Beide dementierten die Berichte allerdings vehement.

Sollte es also weitere solcher Auftritte wie gegen Darmstadt geben, darf sich Reus sicherlich Hoffnungen auf einen Stammplatz machen, da er wie sonst niemand mit Sancho so harmoniert.

Und auch der Rückkehrer freut sich, endlich wieder spielen zu dürfen – und das beim BVB. „Seitdem ich wieder da bin, fühlt es sich wie zu Hause an. Ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Sancho bei Sky „Ich will wieder glücklich sein, wieder auf dem Platz stehen und dem Team helfen.“